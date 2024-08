Encontro de Empresários do Setor de Eventos acontece em Belém nesta terça

Belém receberá um encontro de Empresários do Setor de Eventos, promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC Brasil), nesta terça-feira (27), às 18h, na Associação Comercial do Pará (ACP), localizada na Av. Presidente Vargas, nº 158 – 5º andar – Sala Conselho Diretor.

A programação será liderada pela presidente da ABEOC Brasil, Enid Câmara, e pela representante da entidade no Pará, Patrícia Godoy, visa reunir empresários e profissionais do setor de eventos para apresentar projetos estratégicos da associação.

O encontro vai abordar a relevância do associativismo e a capacidade de fortalecer empresas e segmentos dentro do mercado de eventos. Os participantes também conhecerão o papel da ABEOC Brasil e um conjunto de ações que buscam impulsionar o setor no Estado.

Os empresários e profissionais da área vão ter a oportunidade de participar de duas palestras: “A força do Associativismo”, com a presidente da ABEOC Brasil, Enid Câmara, e “Como transformar um destino em um produto turístico atrativo para eventos”, que será ministrado pelo Consultor Internacional Senior em Feiras e Eventos, António Manuel Brito.

A ABEOC Brasil é uma entidade pioneira no setor de eventos no país, que representa empresas e profissionais do segmento MICE (Reuniões, Incentivos, Conferências e Feiras), um dos pilares do turismo. De acordo com a organização, o encontro tem o objetivo de aumentar o engajamento dos contribuintes do segmento e nas iniciativas da associação para contribuírem para o fortalecimento do mercado de eventos no Pará.