Empresária de Castanhal realiza sonho de trazer filho para a sua loja e aumenta as vendas

A empresária Patrícia Valois, 52 anos, se estabeleceu em Castanhal, Nordeste do Pará, para montar uma loja de materiais elétricos, há doze anos. “Eu comecei do zero, não tive recursos e nem quem me ajudasse. Foi uma oportunidade que vi e agarrei”, recorda. Após seis meses, o marido Jorge Prado, 54 anos, e o enteado Rua Prado, 32 anos, se juntaram a ela no trabalho da loja. Mas essa mãe sonhava em trazer também o filho mais velho, Thyago Valois, 34 anos, o que conseguiu realizar há um ano e meio. Hoje, ela quer preparar todos os filhos para dar continuidade à empresa que ela criou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mamães influencers de Belém fazem sucesso na internet ao mostrar maternidade com ‘amor e humor’]]

A chegada de Thyago na empresa foi muito esperada por ela e o resultado foi uma verdadeira “revolução”. Ele interferiu na identidade visual da loja e conseguiu expandir a venda a varejo, enquanto a mãe, administradora, costuma focar em licitações para vender para prefeituras.

“Consegui trazer o meu filho mais velho, que era o meu grande sonho porque ele tem um potencial muito grande no ramo comercial. Ele mudou o visual da Pravaluz, que passou a chamar a atenção dos habitantes do município. Quando eu não tinha o suporte dele, o meu foco era mais externo. A gente tinha o balcão para ter um giro e manter o estoque produtivo, mas ele assumiu o varejo e, hoje a gente está se destacando na cidade. Os negócios cresceram e eu passei de sete para 30 funcionários”, comemora.

Diz o ditado que “coração de mãe não se engana”. Patrícia Valois sabia que Thyago poderia ajudá-la, mas ele estava empregado como representante de medicamentos em Belém. “Eu sempre dizia, eu tenho dentro de casa a pessoa certa pra montar a empresa comigo, mas ele vai ter que vir, não sou eu que vou buscar. No momento certo, ele teve a iniciativa de vir”. E Thyago não veio sozinho, trouxe a esposa Rúbia Arguelles, 29 anos, que também entrou para a empresa.

Enquanto Patrícia é a gerente administrativa, Thyago virou o gerente comercial, Ruan é o gerente de vendas, Jorge de compras e Rúbia ficou como gerente financeira. “Na minha empresa sei trabalhar em todos os setores, sempre estive à frente”, destaca.

Família X Negócios

Patrícia Valois confessa que, mesmo sabendo que a loja é uma paixão dela, gostaria que os filhos dessem continuidade ao negócio. Quando ela iniciou o relacionamento com Jorge, há 25 anos, cada um já possuía dois filhos e, juntos, o casal teve mais uma filha. “O meu objetivo é trazer todos os filhos (e enteados para o negócio)”.

A família é grande e os desafios de separar os negócios dos assuntos familiares também, mas a empresária sabe a fórmula para não se perder no caminho. “É difícil trabalhar em família, tem que saber trabalhar para não ter desgaste. Consigo separar os assuntos, sempre consegui administrar bem o relacionamentos de casa e família”, revela.

Ter a família trabalhando junto não tem preço para o coração dessa mãe empreendedora: “Junto o útil e o agradável, são as pessoas que confio e sei lidar, que estão aberta a aprendizado, que podem vir a crescer e assumir toda a responsabilidade dentro da empresa”.