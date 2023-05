Dia das Mães já aquece vendas no comércio de Belém

A movimentação nas ruas do centro comercial de Belém já começou a aumentar com a aproximação do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo. De acordo com lojistas, vendedores e ambulantes da região, as vendas aqueceram ao longo da semana, mas a expectativa é que o maior faturamento ocorra somente no sábado, já que a maioria dos consumidores não antecipa as compras.

Na manhã desta quinta-feira (11), as lojas de confecções, artigos de maquiagem e calçados atraíram bastante público. No estabelecimento de Eloi Pantoja, localizado na travessa Padre Eutiquio, o entra e sai de clientes era grande, principalmente de mulheres atraídas pelas ofertas de roupas com preços que variam de R$ 10 a R$ 30.

“Para mim, o Dia das Mães bate quase de frente com o Natal. A venda cresce muito em relação aos meses de fevereiro, março e abril. As vendas aumentaram muito de segunda feira para cá, principalmente”, comenta o empresário, que diz que os itens mais procurados até o momento foram os vestidos longos e as blusas.

Para Eloi, a estratégia de ofertas produtos mais baratos é uma forma de garantir maior faturamento, porém ele nota que o aspecto afetivo da data faz com que muitos consumidores não se importem em quanto vão gastar. “Mãe é tudo. A gente pode dar o preço que for que eles pagam e compram com muito amor”, ressalta.

O lojista Eloi Pantoja está animado com aumento de vendas para o Dia das Mães (Carmem Helena / O Liberal)

A variedade de artigos e a possibilidade de economizar são alguns atrativos do comércio de Belém, segundo a avaliação de consumidores como Lucilene Silva, de 53 anos. Ela, que tem dois filhos, conta que veio do município de Soure, no arquipélago do Marajó, para procurar presentes para si, mas também para comprar produtos no atacado e revender na região.

“Já vim de Soure com algumas encomendas, por isso estou aqui. Preciso reabastecer o negócio para as mãezinhas ficarem felizes com os produtos que vão levar”, conta. Apesar de estar de olho na renda extra, Lucilene diz que a data pode ser significativa mesmo sem presentes. “O presente não é tudo. O importante é o amor, o carinho, a união e a partilha”, afirma.

Entre os comerciantes, as expectativas são as melhores, já que o Dia das Mães é considerado a segunda melhor época para o setor. A previsão da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Pará (Fecomércio-PA) é que o volume de vendas tenha crescimento de 8% a 10% neste ano em relação a 2022. A projeção anima os trabalhadores da área, que no entanto avaliam que o resultado ainda não é o esperado.

“A tendência é melhorar daqui para o final de semana. Estamos vendo muitos clientes circulando, mas a maioria está pesquisando. Estamos usando bastante a lábia para convencer o cliente a levar”, brinca a vendedora Angélica Sousa, que trabalha em uma loja de calçados na rua João Alfredo.

Da mesma forma, a vendedora ambulante Natália Amaral considera que o movimento ainda está fraco, mas diz que tudo deve melhorar na sexta e no sábado. “A maioria dos fregueses está pesquisando ainda ou procurando promoções. O movimento é grande mesmo no sábado até porque muita gente ainda deixa para comprar na última hora”, completa.