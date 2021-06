Empresária do açaí busca projeção com apoio do projeto Continue Vendendo

A empreendedora Ana Iza Duarte, 37, proprietária do Açaí das Castanheiras, box instalado na Praça das Castanheira, no bairro Curió-Utinga, em Belém, precisou se reinventar e implantar o serviço de delivery para seu restaurante, transformando o tradicional encontro com os clientes num bate-papo virtual e com hora marcada.

Herança de família, o Açaí das Castanheiras existe há mais de 25 anos e foi fundado pelos pais de Ana Iza. Essa era a principal fonte de renda da família durante todos esses anos. E, desde o ano passado, quando a pandemia fez milhares de pessoas ficarem desempregadas, Ana, que também perdeu seu emprego, decidiu não ficar parada e resolveu ajudar a mãe no comércio da família. Desde então, esse passou a ser o único meio de sobrevivência dos Duarte.

A venda acontecia da forma tradicional: os clientes chegavam no estabelecimento, escolhiam o tipo de açaí que costumavam levar, batiam um bom papo com os vendedores e seguiam para se deliciar com o fruto tipicamente amazônico. Mas essa não é mais a realidade vivida no Açaí das Castanheiras que agora precisa cumprir as regras de distanciamento social e viu a sua clientela deixar de frequentar o box da praça.

Incomodada com o pouco e raro movimento e preocupada com as contas que não paravam de chegar, Iza decidiu implantar o delivery de açaí sem a cobrança de taxa de entrega como forma de não encarecer o produto para aqueles que sempre compravam com ela. “Sempre quem manipulava e batia o açaí era a minha mãe, mas ela é da zona de risco por ter 70 anos, então precisou se afastar e ficar em casa. Eu tive que contratar outra pessoa para fazer o serviço e aos poucos fui aprendendo também. Eu tive que me reinventar e também apostar no delivery”, comenta Ana.

A visionária conta que ficou sabendo do projeto Continue Vendendo por intermédio dos jornais do Grupo Liberal e se surpreendeu com a rápida resposta obtida. “Eu conheci o Continue Vendendo através do Jornal Bom Dia Pará, em que o repórter falou que o Grupo Liberal estaria dando incentivos aos micro e pequenos empreendimentos como o meu. Na mesma hora eu peguei o celular, mandei mensagem e logo me responderam”, afirma Ana Iza.

Projeto

O Continue Vendendo é um projeto elaborado pelo Grupo Liberal que busca diminuir os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, que surpreendeu a todos, inclusive um dos setores mais frágeis da economia: os micro e pequenos empresários. Essa parcela da população, na grande maioria, só tem o próprio comércio local para tirar o seu sustento e de toda a família. Com a chegada da Covid-19 no Pará e todos os estabelecimentos comerciais tendo que fechar as portas, os pequenos foram os que mais sofreram com tantas restrições.

E o projeto surgiu com a finalidade de dirimir esses percalços divulgando e apoiando os micro e pequenos negócios, como forma de fomentar a economia local e ajudando na retomada do mercado econômico do Pará.

“O Continue Vendendo é uma porta que se abre para nós, empreendedores sermos reconhecidos. Espero que não só que minhas vendas aumentem, mas também que o meu produto seja reconhecido pela alta qualidade que tem”, espera Ana.

Serão divulgados os serviços e produtos das mais diferentes áreas do mercado estadual, que estão com dificuldades para se reerguer neste novo cenário mundial, compartilhando as mais diversas e criativas práticas empreendedoras pensadas por cada profissional.

Serviço

As inscrições no projeto estão acabando. Os micro e pequenos empreendedores que se interessarem têm até este sábado, 5 de junho, para efetuarem as inscrições que estão sendo realizadas através do portal oliberal.com/continuevendendo. Todas as pessoas cadastradas passarão por análise e avaliação e as que tiverem seus registros contemplados aparecerão nos jornais O Liberal e Amazônia e portal OLiberal.com. A divulgação acontecerá até o dia 30 de junho, seguindo a ordem que as inscrições forem recebidas.