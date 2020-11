Empresa lança bicicleta elétrica inteligente com funções controladas pelo celular

Um meio de transporte está mais inteligente com a ajuda da tecnologia: a bicicleta. A novidade é de uma empresa de São Paulo.

“Fora do Brasil elas têm sido chamadas de smartbikes, que são bicicletas conectadas na internet, com aplicativo. Elas passam por um processo de constante evolução, aprendizagem e melhorias com o passar do tempo”, explica o empresário Victor Hugo Cruz.

Victor Hugo já tinha lançado uma bike elétrica em 2015. No primeiro modelo da empresa, o destaque era a bateria removível. Na nova versão, a empresa investiu em inteligência. Agora, as principais funções da bicicleta são controladas pelo smartphone.

Com o celular, é possível acionar os faróis, medir a carga da bateria, achar pontos de recarga e travar a bicicleta. Além disso, o aplicativo controla a velocidade da bike.

“Para estar nessa categoria de bicicleta elétrica, a gente precisa ter um limite de velocidade de 25 km/h. Então, o motor e o sistema elétrico não podem auxiliar acima dessa velocidade. Também é necessário que o condutor mantenha sempre o giro dos pedais”, explica o empresário.

A fabricação é por encomenda no site da marca e custa R$ 6.890. São cinco tamanhos de quadro, com várias opções de escolha de cor, inclusive do pneu. Os principais clientes são pessoas que estão parando de usar o carro.