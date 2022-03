Empresa de tecnologia cria plataforma de currículos e oferece cursos gratuitos; veja como participar

Uma empresa de tecnologia desenvolveu uma plataforma digital para dar visibilidade aos profissionais que estão em busca de oportunidades na área da tecnologia. O Modern Talent Hub é um portal criado com a parceria da Microsoft Conecta +.

Os candidatos terão os perfis visíveis para centenas de organizações que estão com vagas disponíveis. Além disso, a empresa também oferece cursos gratuitos de capacitação e treinamentos online. São mais de 300 horas de treinamento On Demand, mais de 180 horas de treinamento ao vivo com professor em português, com mais de 80 mil vagas e oportunidades de certificação.

Na plataforma, os participantes encontram diversas trilhas de formação com foco em tecnologia, realizada em parceria com outras instituições, como a Escola Virtual da Fundação Bradesco, Microsoft Learn, Projeto Geração Crescer, entre outras.

Para cadastrar seu currículo na plataforma, clique aqui.

Inscreva-se nos cursos clicando aqui.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)