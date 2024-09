Empresa de bioeconomia abre oportunidades de estágio para 2025 no Pará, confira

Intitulado “Raízes do Futuro”, o programa de estágio para nível superior da empresa de bioeconomia, especializada no setor de celulose e papel, Suzano, oferece oportunidade de inserção no mercado a estudantes de diferentes graduações. São 200 vagas distribuídas em 7 estados de diferentes regiões do Brasil, incluindo o Pará. As inscrições ficam abertas até o dia 4 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da empresa.

Para participar da seleção, basta que os candidatos estejam cursando o ensino superior, com previsão de formação para dezembro de 2025 e julho de 2027. Todas as graduações serão aceitas, sejam elas de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, entretanto, os aprovados precisam ter disponibilidade para atuarem pelo menos 30h semanais. O modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade.

Das etapas de seleção, a empresa destaca: avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa, desafios, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, além de painéis e entrevistas com líderes. O resultado do processo seletivo será divulgado em dezembro de 2024, com previsão de início das atividades em janeiro/fevereiro de 2025.

VEJA MAIS

Os estagiários viveram diferentes experiências, como ambientações, treinamentos e encontros com mentores. Além destas, haverá também a oportunidade de liderar um projeto relevante na área de atuação, e apresentá-lo para a companhia. O programa “Raízes do Futuro’’ oferece salário compatível com o mercado, assistência médica, seguro de vida, vale-refeição e vale transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais.

Serviço

Inscrição: Até 4 de Outubro

Local: Site oficial da empresa

Resultado da seleção: Dezembro de 2024