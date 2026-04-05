Empreendedorismo feminino cresce no Brasil e nova diretoria do CME toma posse no Pará

O empreendedorismo feminino no Brasil atingiu, em 2025, o maior patamar já registrado, refletindo uma tendência consistente de ampliação da presença das mulheres no ambiente empresarial. Dados do Sebrae, com base na Receita Federal, indicam que mais de 2 milhões de brasileiras abriram pequenos negócios no período, o equivalente a cerca de 42% do total no país. No Pará, esse índice já alcança 37,6%, evidenciando o fortalecimento da participação feminina na economia local.

Em comparação com 2024, o crescimento representa um acréscimo superior a 320 mil novos empreendimentos liderados por mulheres. O levantamento considera a pessoa física responsável pelo CNPJ, o que não necessariamente reflete a composição societária das empresas, mas aponta uma tendência relevante de maior protagonismo feminino nos negócios.

É nesse cenário que o Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará (CME/ACP) inicia uma nova gestão. A cerimônia de posse da diretoria para o biênio 2026–2028 será realizada no dia 6 de abril e terá como presidente a empresária Poliana Bentes, eleita em chapa única no último dia 23 de março.

A nova dirigente assume o cargo com a proposta de aproximar o Conselho das demandas das empreendedoras paraenses. Segundo ela, o crescimento do empreendedorismo feminino exige ambientes institucionais mais preparados para acolher, desenvolver e representar essas mulheres, reforçando o papel estratégico do CME na conexão de demandas, fortalecimento de redes e ampliação de oportunidades.

Entre as prioridades da gestão estão o fortalecimento institucional do Conselho, o estímulo ao desenvolvimento empresarial e a ampliação da representatividade feminina em espaços de decisão. A agenda também inclui desafios ainda presentes, como o acesso a crédito e à qualificação profissional.

A cerimônia de posse deve reunir autoridades, lideranças empresariais e representantes da sociedade civil, reforçando o papel do CME como espaço de articulação e influência no desenvolvimento econômico do estado.



Posse da Diretoria do CME

Data: 6 de abril

Horário: 18h

Local: Sede da ACP – Av. Pres. Vargas, 158