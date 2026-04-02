Em Belém, Ministério das Cidades investe R$ 382 milhões em canais e moradia

Na última quarta-feira (1º), foram assinadas em Belém as ordens de serviço para o início das obras nos canais do Tucunduba e Ariri Bolonha, além da retomada do Residencial Neuton Miranda. Os investimentos, coordenados pelo Ministério das Cidades, somam mais de R$ 382 milhões e visam ampliar a infraestrutura de saneamento e o acesso à habitação na capital paraense.

As frentes de trabalho contemplam drenagem, abastecimento de água e construção de unidades habitacionais. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o governo federal retomou todos os empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Pará, totalizando 14 mil moradias que estavam paralisadas.

"Hoje é o começo de mais uma transformação em Belém. São diversas frentes de trabalho que tiram do papel obras que foram sonhadas pela população", declarou o ministro.

Projeto no Canal do Tucunduba deve beneficiar 49,5 mil famílias

A qualificação do Canal do Tucunduba atenderá famílias dos bairros Guamá, Terra Firme, Canudos, Universitário e Marco. O projeto inclui drenagem pluvial, esgotamento sanitário e a implantação de um parque linear com quadras esportivas, biblioteca e academia ao ar livre. Com investimento de R$ 127,7 milhões, sendo R$ 121,3 milhões da União, a obra será executada pelo Consórcio Novo Tucunduba em até 32 meses.

Obras no Ariri Bolonha somam R$ 222,2 milhões em investimentos

As intervenções no Canal Ariri Bolonha abrangem áreas de Belém e Ananindeua, com impacto direto para cerca de 150 mil pessoas. O planejamento prevê melhorias viárias, mobilidade urbana e a construção de 96 unidades habitacionais para o reassentamento de famílias. Do total investido, R$ 200 milhões são provenientes de recursos federais.

Residencial Neuton Miranda é retomado após 22 anos de paralisação

No bairro do Telégrafo, o Residencial Neuton Miranda voltará a receber obras para a conclusão de 168 moradias, distribuídas em 21 blocos. O empreendimento, que estava parado há duas décadas, conta com aporte de R$ 32,5 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A empresa SMC Engenharia terá o prazo de 18 meses para entregar as unidades, que incluem centro comunitário e playground.

Durante a agenda, também foi assinada a contratação de empresa para retomada das obras do Residencial Neuton Miranda, no bairro do Telégrafo (Filipe Jordão)

Investimentos por obra

Canal Ariri Bolonha : R$ 222,2 milhões

: R$ 222,2 milhões Canal do Tucunduba : R$ 127,7 milhões

: R$ 127,7 milhões Residencial Neuton Miranda: R$ 32,5 milhões

Impacto social e estrutura

População beneficiada (Ariri Bolonha) : 150 mil pessoas

: 150 mil pessoas Famílias beneficiadas (Tucunduba) : 49,5 mil

: 49,5 mil Novas moradias (Neuton Miranda) : 168 unidades

: 168 unidades Casas para reassentamento (Ariri Bolonha): 96 unidades