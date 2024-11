Eleições EUA 2024 ao vivo: veja apuração, análises e os impactos para o Brasil

Pela primeira vez na história, o Grupo Liberal transmite, ao vivo, a apuração do resultado das eleições nos Estados Unidos. O candidato Donald Trump (Republicanos) e a vice-presidente do país, Kamala Harris (Democratas), se enfrentam no pleito eleitoral que conduzirá um deles à Casa Branca. A transmissão é apresentada pelo analista de política internacional Gustavo Freitas e pela jornalista Elisa Vaz, na Liberal + (rádio 98.9FM e YouTube de O Liberal) e no portal OLiberal.com.

A transmissão ao vivo terá início às 21h30 desta terça-feira (5) e tem final programado para 0h30 de quarta-feira (6). A programação contará com seis blocos de meia hora, somando três horas de apuração, e terá participação do professor e doutor em Relações Internacionais João Cauby; do coronel da reserva do Exército e estrategista militar Paulo Filho; do especialista João Carlos Melo, que tem profundo conhecimento em dados eleitorais nos Estados Unidos; e do professor e mestre em História Comparada Ricardo Cabral.