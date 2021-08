Edital do concurso da Jucepa será divulgado nesta quinta-feira

Nesta quarta-feira (18), a Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) tornou público o lançamento do edital referente ao concurso público do órgão para os níveis médio e superior. As inscrições terão início no dia 26 de agosto e seguem até o dia 20 de outubro, com a aplicação das provas previstas para o dia 12 de dezembro de 2021. Maiores informações estarão disponíveis no edital que será publicado nesta quinta-feira (19).

A divulgação ocorreu durante a reunião entre a secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, e a presidente da Jucepa, Cilene Sabino, no auditório da Junta Comercial, em Belém. "Estou imensamente feliz em realizar nesta gestão, após 12 anos, o concurso para cargos efetivos no órgão, contribuindo para que mais pessoas ingressem na atividade pública, e dessa forma reforcem o quadro de servidores, aperfeiçoando os serviços disponibilizados para a população", afirmou Cilene Sabino, presidente da Jucepa.

A banca organizadora do concurso será o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (CETAP), o qual ofertará 15 vagas efetivas e mais cadastro reserva, sendo 10 para nível superior para os cargos de técnico de administração e finanças, sendo 2 vagas para Administração, 1 para Contabilidade, 7 para técnico do registro mercantil classe A nível 1; 5 para Direito e 2 para técnico de informática e registro mercantil; e assistente do registro mercantil e 5 para nível médio, para assistente do registro mercantil.

A primeira etapa de seleção será composta por provas objetivas e discursivas (redação), a qual será exigido alcançar a pontuação mínima estabelecida na prova objetiva para a correção da redação. Os aprovados, nos cargos de nível superior, realizarão o exame de títulos. As avaliações ocorrerão na cidade de Belém, capital do Pará. As contratações serão pelo regime estatutário, que assegura os direitos dos futuros servidores.