Economia solidária: entenda o que é e como funciona

A economia solidária é um dos vários modelos que surgem como alternativa ao sistema capitalista. Segundo especialistas, esta é uma forma autônoma de gerir os recursos humanos e naturais para reduzir as desigualdades sociais a médio e longo prazo.

O modelo repensa a relação com o lucro, transformando todo o trabalho gerado em benefício para a sociedade como um todo.

Leia mais: Entenda o que é o modelo de economia criativa

O que é a economia solidária?

Na economia capitalista, os ganhadores acumulam vantagens e os perdedores acumulam desvantagens, mas a economia solidária precisa ser igualitariamente organizada pelos que se associam a ela para se concretizar.

Então, para que haja a igualdade entre todos os membros da sociedade, a economia deve ser solidária em vez de competitiva, e os participantes da atividade econômica cooperam entre si.

Como seria uma empresa solidária?

Chamado de “protótipo de empresa solidária”, uma organização que adote a economia solidária teria sócios com a mesma parcela do capital e o mesmo direito de voto em todas as decisões. Não haveria competição entre eles e, se a cooperativa progredir e acumular capital, todos ganham por igual.

Na empresa solidária, os sócios não recebem salário, e sim fazem uma retirada, que varia conforme a receita obtida. Os sócios decidem coletivamente em assembléia se as retiradas devem ser iguais ou diferenciadas.

A principal diferença entre trabalhar em uma empresa solidária ou em uma capitalista é a maneira de lidar com o lucro.