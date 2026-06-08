Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

É preciso realizar leilão de reserva de capacidade anualmente, afirma diretor-geral do ONS

O diretor-geral explicou que o problema da insegurança energética no sistema se agrava no fim da tarde, quando a geração solar cai abruptamente e a demanda aumenta

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Marcio Rea, afirmou nesta segunda-feira, 8, que seria necessário realizar um leilão de reserva de capacidade por ano para que se dê conta de atender à demanda de crescimento de geração de energia limpa no Brasil e se aumente a confiança e operabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN).

"Se você me perguntar, de zero a dez, qual é a necessidade para realizar leilões de reserva, eu respondo que é dez. Inclusive, seria necessário que ele fosse realizado todos os anos", afirmou ele, durante evento em Brasília.

O diretor-geral explicou que o problema da insegurança energética no sistema se agrava no fim da tarde, quando a geração solar cai abruptamente e a demanda aumenta, criando uma situação que, segundo ele, "está cada vez mais difícil de administrar".

Rea disse que o leilão de reserva realizado em 2026 trouxe "alívio" para o setor, mas que não foi o suficiente para atender à crescente da geração solar e eólicas no Brasil. "Não é o ideal ainda. Precisamos de mais. Ainda temos que dar um passo gigantesco para tentar melhorar essa questão de potência e a confiabilidade do sistema."

Operação teste no fim de semana

O ONS acionou, no sábado, pela primeira vez, um plano emergencial para cortar a geração de energia no Brasil. Pelo acompanhamento do Operador, o País passaria por risco de pane no SIN caso o excesso de geração fosse enviado ao sistema sem a demanda necessária para o escoamento.

Segundo o diretor, a medida foi um teste para futuras necessidades e estratégias de atuação do ONS caso não haja o aumento da capacidade do Brasil de regular os picos de geração e consumo em horários distintos no País.

"Essa foi a primeira vez em que a gente fez essa operação. E, graças a Deus, nós conseguimos manter o sistema estável. Essa é uma preocupação constante que olharemos a todo momento", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ENERGIA

LEILÃO

RESERVA

ANEEL

HOMOLOGAÇÃO

SUSPENSÃO

JUIZ

CAUTELAR
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

VICE-PRESIDENTE

Alckmin: governo quer que UE recoloque Brasil na lista de fornecedores de proteínas animais

A manifestação do vice-presidente ocorre após a Comissão Europeia oficializar na última sexta-feira a retirada do Brasil da lista de fornecedores de produtos de origem animal a partir de 3 de setembro

08.06.26 13h47

operabilidade

É preciso realizar leilão de reserva de capacidade anualmente, afirma diretor-geral do ONS

O diretor-geral explicou que o problema da insegurança energética no sistema se agrava no fim da tarde, quando a geração solar cai abruptamente e a demanda aumenta

08.06.26 13h17

exportações

Veto da UE se dá por mecanismos de controle, não por status sanitário do Brasil, diz ABPA

A entidade destacou que "a medida não decorre de qualquer questionamento sanitário, não conformidade ou problema identificado em relação ao uso de antimicrobianos na produção animal brasileira"

08.06.26 12h03

sistemas de transmissão

Distribuidora de energia não pode ser responsabilizada por interrupções, diz presidente do TRF1

Para desembargadora, imputar penalidades às distribuidoras nessas circunstâncias representaria "distorção regulatória" e insegurança jurídica para o setor

08.06.26 11h17

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

oportunidade

Museu Goeldi abre inscrições para vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.561

As oportunidades são para estudantes de gradução e pós-graduação

02.06.26 10h20

PROFESSORES

Governo do Pará anuncia nova etapa de pagamento do Fundef para mais de 27 mil profissionais

Serão pagos R$ 597,9 milhões diretamente aos beneficiários, na forma de abono

29.05.26 17h25

BENEFÍCIO SOCIAL

Bolsa Família 2026: confira as datas de pagamento durante o mês de junho

Os valores serão disponibilizados aos beneficiários a partir do dia 17 deste mês

02.06.26 17h07

CARANGUEJO

Caranguejo engorda, mas preço segue alto em Belém

Apesar do período fora do defeso e do aumento da oferta, consumidores ainda pagam caro pelo crustáceo, impulsionado por logística e demanda

02.06.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda