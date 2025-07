É preciso que órgãos fiscalizadores não permitam que postos vendam gasolina mais cara, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta-feira, 4, que órgãos públicos e os ligados à defesa do consumidor fiscalizem o preço de combustíveis vendidos pelos postos.

"Quero chamar a atenção dos Procons estaduais, do Cade Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da Polícia Federal. É preciso que esses órgãos que têm a função de fiscalizar não permitam que nenhum posto de gasolina deste País venda gasolina mais cara do que aquilo que é o preço que tem que vender, e muito menos óleo diesel", declarou em Duque de Caxias (RJ), durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras em refino e petroquímica.

O presidente afirmou que o "óleo diesel e gasolina estão mais baratos" do que quando entrou na Presidência em 2023.

"Se pode estar muito cara, está igual. Se levar a inflação desse período, vamos mostrar que, quando a Petrobras abaixa, muitos postos de gasolina não reduzem. Estavam me falando que em Brasília há um posto que aumentou R$ 0,50. Não é possível", falou.

Lula disse também que há muitos postos de gasolina que não têm repassado os descontos em combustíveis.

"Não é possível que a Petrobras anuncie tanto desconto no óleo diesel e não chegue ao consumidor", disse.

Com aporte de R$ 33 bilhões, os projetos anunciados visam ao aumento da produção, com foco em produtos renováveis e o ganho de eficiência energética nas plantas do Estado. A previsão é que mais de 38 mil empregos diretos e indiretos serão gerados, segundo a empresa.

Além do presidente, estão presentes o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de outras autoridades.