Drive-thru Ambiental convida empresários para compromisso com meio ambiente em Belém

A Associação Cultural Nhandeara em parceria com a Associação Comercial do Pará fará a 23ª edição do Drive-thru Ambiental, das 9h ao meio-dia, desta terça-feira (26), em frente à sede da ACP, em Belém, na avenida Presidente Vargas, 158, no bairro da Campina. A ação exclusiva para empresas, é uma oportunidade prática e gratuita de descartar resíduos empresariais de forma correta e consciente.

Sem precisar sair do carro, os participantes vão poder entregar materiais recicláveis e resíduos diversos, contribuindo diretamente para a preservação ambiental e reforçando o compromisso das empresas com a sustentabilidade. A iniciativa quer facilitar o descarte correto, promovendo a responsabilidade ambiental no ambiente corporativo de maneira simples e acessível.

O Drive-thru Ambiental já se consolidou como uma ação relevante na agenda de sustentabilidade da capital paraense. A cada edição, aumenta o engajamento de empresas que desejam transformar suas práticas em exemplos de consciência ambiental. Ao participar, os empresários mostram que pequenas atitudes têm grande impacto quando o assunto é o futuro do planeta.

A iniciativa é da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ACP e parceiros, para incentivar uma cultura de responsabilidade ambiental entre os negócios locais. Empresas interessadas devem comparecer ao local no horário do evento com seus resíduos separados para descarte.

Serviço:

DRIVE THRU AMBIENTAL

Data: 26.08

Horário: 9h às 12h

Local: Em frente à sede da ACP, na avenida Presidente Vargas, 158, no bairro da Campina, em Belém.