Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Dolár mais barato? Entenda o movimento da moeda e como isso afeta o seu bolso

A moeda iniciou o dia cotada a R$ 5,42

Thaline Silva*
fonte

Na imagem, dólar norte-americano. (Foto: Freepik)

O dólar opera em queda nesta sexta-feira (22) após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, indicar a possibilidade de cortes na taxa de juros durante o simpósio de Jackson Hole. Às 11h46, a moeda americana à vista era negociada a R$ 5,426, em recuo de 0,97%, enquanto o contrato futuro de primeiro vencimento na B3 caía 0,12%, a R$ 5,479.

Powell destacou os riscos para o mercado de trabalho, observando que a desaceleração da geração de empregos foi maior do que o esperado. Ao mesmo tempo, afirmou que a inflação permanece elevada, mas já apresenta queda significativa em relação aos picos pós-pandemia. O presidente do Fed possui um mandato duplo: controlar a inflação e manter o mercado de trabalho saudável. Segundo ele, o banco central caminha para equilibrar esses objetivos, podendo reduzir juros para incentivar a economia sem prejudicar a geração de empregos.

VEJA MAIS 

image Além do Pix: empresas dos EUA reclamam a Trump de STF, Anatel e taxação de big techs
Documento com críticas foi produzido pelo Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação (ITI) dos Estados Unidos

image Impostos e tarifas deixam mercado de celulares incerto, avaliam vendedores
Lojas elaboram estratégias para manter lucro e atrair consumidores

Após o discurso, a expectativa do mercado por um corte de 0,25 ponto percentual na reunião do Fed de setembro aumentou de 69,5% para 91,1%, segundo o indicador Fed Watch da CME Group. Antes, 30,5% dos analistas esperavam a manutenção da taxa entre 4,25% e 4,5%; após a fala, apenas 8,9% mantiveram essa previsão.

Outros membros do Fed também comentaram sobre juros: Austan Goolsbee, do Fed de Chicago, demonstrou preocupação com a inflação de serviços e evitou sinalizar cortes, enquanto Susan Collins, do Fed de Boston, indicou que a redução poderia ocorrer se o mercado de trabalho enfraquecesse.

O que significa a queda do dólar e por que acontece

Quando o dólar cai frente a outras moedas, como o real, isso indica que a moeda americana perdeu valor no mercado de câmbio. Esse movimento ocorre, geralmente, quando investidores esperam que o Federal Reserve reduza a taxa de juros. Juros mais baixos nos EUA tornam o dólar menos atraente para investidores estrangeiros, que buscam maior retorno em outros mercados. Além disso, fatores como desaceleração econômica, expectativas de crescimento ou relatórios de emprego e inflação influenciam a valorização ou desvalorização da moeda americana.

O movimento de queda do dólar também impactou a Bolsa brasileira, que registrou valorização significativa. O Banco Central do Brasil realizará hoje um leilão de até 35 mil contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.

Como isso afeta os produtos brasileiros? 

A queda do dólar impacta diretamente o bolso dos brasileiros, pois reduz o preço de produtos importados e dos insumos importados utilizados pela indústria nacional, refletindo no valor final para o consumidor. Além disso, a desvalorização do dólar pode favorecer a exportação de produtos brasileiros, tornando-os mais competitivos no mercado internacional. Um exemplo prático é o trigo, amplamente importado para a fabricação do pão: com a queda da moeda americana, há maior possibilidade de conter aumentos no preço do alimento para o consumidor brasileiro.

Cotação do dólar nesta sexta-feira (22):

  • Dólar comercial: Compra R$ 5,425 | Venda R$ 5,426

  • Dólar turismo: Compra R$ 5,483 | Venda R$ 5,663

A expectativa do mercado agora é acompanhar os próximos relatórios de emprego e inflação nos Estados Unidos, que devem influenciar a decisão final do Fed sobre a política de juros na reunião de 16 a 17 de setembro.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dólar

Queda
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Dólar

Dolár mais barato? Entenda o movimento da moeda e como isso afeta o seu bolso

A moeda iniciou o dia cotada a R$ 5,42

22.08.25 13h14

Receita Federal

Pará terá R$ 64,5 milhões no quarto lote de restituição do IRPF 2025

Créditos serão pagos no dia 29 de agosto, incluindo prioritários e não prioritários.

22.08.25 12h14

Queda de preços

Arroz e feijão registram queda de até 25% no ano em Belém, aponta Dieese

As quedas estão ligadas à safra recorde, ao clima favorável, ao aumento da área plantada e à estabilização dos custos de produção

22.08.25 11h24

Ao ar livre

Praça Brasil vira point gastronômico em Belém e empreendedores comemoram

No coração do Umarizal, praça oferece opções de esportes, lazer e comidinhas ao ar livre

22.08.25 8h13

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Preço do açaí

Preço do litro de açaí registra queda pelo terceiro mês consecutivo em Belém

Apesar do recuo, o balanço anual e o comparativo dos últimos 12 meses mostram que o açaí ainda apresenta preços elevados

19.08.25 12h00

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

EXCLUSIVO

Belém deve ter 6,8 mil vagas temporárias no 2º semestre, aponta Dieese

Estimativa é 23% maior que a de 2024; setor de serviços e comércio concentram maioria das oportunidades.

17.08.25 6h00

Tem em casa?

Você sabe quanto mil cruzeiros custariam hoje? Confira o valor e se surpreenda!

Os cruzeiros foram criados em 1942 em uma tentativa de estabilizar a economia do Brasil

13.08.25 15h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda