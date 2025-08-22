Dolár mais barato? Entenda o movimento da moeda e como isso afeta o seu bolso

O dólar opera em queda nesta sexta-feira (22) após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, indicar a possibilidade de cortes na taxa de juros durante o simpósio de Jackson Hole. Às 11h46, a moeda americana à vista era negociada a R$ 5,426, em recuo de 0,97%, enquanto o contrato futuro de primeiro vencimento na B3 caía 0,12%, a R$ 5,479.

Powell destacou os riscos para o mercado de trabalho, observando que a desaceleração da geração de empregos foi maior do que o esperado. Ao mesmo tempo, afirmou que a inflação permanece elevada, mas já apresenta queda significativa em relação aos picos pós-pandemia. O presidente do Fed possui um mandato duplo: controlar a inflação e manter o mercado de trabalho saudável. Segundo ele, o banco central caminha para equilibrar esses objetivos, podendo reduzir juros para incentivar a economia sem prejudicar a geração de empregos.

Após o discurso, a expectativa do mercado por um corte de 0,25 ponto percentual na reunião do Fed de setembro aumentou de 69,5% para 91,1%, segundo o indicador Fed Watch da CME Group. Antes, 30,5% dos analistas esperavam a manutenção da taxa entre 4,25% e 4,5%; após a fala, apenas 8,9% mantiveram essa previsão.

Outros membros do Fed também comentaram sobre juros: Austan Goolsbee, do Fed de Chicago, demonstrou preocupação com a inflação de serviços e evitou sinalizar cortes, enquanto Susan Collins, do Fed de Boston, indicou que a redução poderia ocorrer se o mercado de trabalho enfraquecesse.

O que significa a queda do dólar e por que acontece

Quando o dólar cai frente a outras moedas, como o real, isso indica que a moeda americana perdeu valor no mercado de câmbio. Esse movimento ocorre, geralmente, quando investidores esperam que o Federal Reserve reduza a taxa de juros. Juros mais baixos nos EUA tornam o dólar menos atraente para investidores estrangeiros, que buscam maior retorno em outros mercados. Além disso, fatores como desaceleração econômica, expectativas de crescimento ou relatórios de emprego e inflação influenciam a valorização ou desvalorização da moeda americana.

O movimento de queda do dólar também impactou a Bolsa brasileira, que registrou valorização significativa. O Banco Central do Brasil realizará hoje um leilão de até 35 mil contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.

Como isso afeta os produtos brasileiros?

A queda do dólar impacta diretamente o bolso dos brasileiros, pois reduz o preço de produtos importados e dos insumos importados utilizados pela indústria nacional, refletindo no valor final para o consumidor. Além disso, a desvalorização do dólar pode favorecer a exportação de produtos brasileiros, tornando-os mais competitivos no mercado internacional. Um exemplo prático é o trigo, amplamente importado para a fabricação do pão: com a queda da moeda americana, há maior possibilidade de conter aumentos no preço do alimento para o consumidor brasileiro.

Cotação do dólar nesta sexta-feira (22):

Dólar comercial: Compra R$ 5,425 | Venda R$ 5,426

Dólar turismo: Compra R$ 5,483 | Venda R$ 5,663

A expectativa do mercado agora é acompanhar os próximos relatórios de emprego e inflação nos Estados Unidos, que devem influenciar a decisão final do Fed sobre a política de juros na reunião de 16 a 17 de setembro.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia