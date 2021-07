Dólar beira os R$ 5,20 em mais uma sessão desfavorável ao Real

O cenário político do Brasil não tem ajudado a moeda brasileira. Pela 6ª sessão consecutiva, o dólar operava em alta nesta terça-feira (5). Além dos acontecimentos em Brasília, coma CPI da Pandemia, os operadores aguardavam a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal. As informações foram divulgadas pelo G1.

Às 15h45, a moeda norte-americana subia 2,20%, cotada a R$ 5,1987. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,2070.

A última vez que o dólar fechou acima de R$ 5,15 foi no dia 31 de maio (R$ 5,2243).

Já o Ibovespa operava em queda.

O dólar fechou em alta de 0,65%, a R$ 5,0866 na segunda-feira, 5.

"O comportamento dos ativos financeiros no Brasil continua refletindo o cenário político, em especial, o desenrolar da CPI da pandemia", explicaram em nota analistas da Genial Investimentos. "As denúncias de corrupção na compra de vacinas têm se constituído em um importante fator de incertezas."