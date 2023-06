Dólar atinge menor nível em um ano e bolsa de valores registra sétimo dia consecutivo de alta

Em mais um dia de otimismo no mercado financeiro, o dólar apresentou queda e encerrou no menor nível em um ano. Ao mesmo tempo, a bolsa de valores registrou sua sétima alta consecutiva, atingindo o patamar mais elevado desde novembro.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (12) sendo vendido a R$ 4,867, apresentando uma queda de R$ 0,01 (-0,2%). A cotação iniciou o dia em alta, chegando a atingir R$ 4,90 por volta das 10h45, impulsionada por exportadores que aproveitaram a oportunidade para adquirir divisas. No entanto, posteriormente, a moeda norte-americana recuou devido às influências do mercado externo.

Queda no ano chega a 7,8%

Com o desempenho registrado nesta segunda-feira, a moeda norte-americana alcançou o menor nível desde 6 de junho do ano passado, quando estava cotada a R$ 4,79. No acumulado deste mês, a divisa já registra uma queda de 4,06%, enquanto no ano de 2023 a queda acumulada é de 7,82%.

Ibovespa fecha aos 117.336 pontos

No mercado de ações, o otimismo também prevaleceu. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 117.336 pontos, apresentando uma alta de 0,27%. Esse valor é o mais elevado desde 4 de novembro do ano passado, poucos dias após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais.

Diversos fatores internos e externos contribuíram para o clima favorável no mercado financeiro. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, está em 13,75% ao ano, o que tem estimulado a entrada de capital estrangeiro em busca de rendimentos mais altos.

FED pode interromper ciclo de aumento

Nos Estados Unidos, as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano) interrompa o ciclo de aumento dos juros na próxima reunião, que ocorrerá nesta semana, têm aumentado. Juros mais baixos em economias desenvolvidas são benéficos para países emergentes, como o Brasil.