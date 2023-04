Distribuidora de energia realiza mutirão de serviços no bairro Maguari nesta terça-feira

Nesta terça-feira (04), pelo período da manhã e da tarde, a Equatorial Pará realiza mutirão de serviços no bairro Maguari, com ações técnicas, de melhoria de rede e comerciais para os consumidores. Durante os trabalhos, haverá manutenção da rede, ajuste de conexões, troca de padrão e inspeção. O objetivo é garantir mais segurança e qualidade no fornecimento de energia da área, além de antecipar outros atendimentos a serviços comerciais.

De acordo com a distribuidora de energia, o bairro não terá o fornecimento interrompido por causa da ação, pois as atividades serão feitas com linha viva.

Anderson Torres, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, afirma que os trabalhos a serem realizados terão como base solicitações feitas por clientes e, também, avaliações feitas pela própria distribuidora. “Os mutirões permitem que façamos manutenções de maneira mais preventiva e, assim, conseguimos evitar problemas mais graves no futuro. Tudo isso sem interromper o fornecimento de energia e a rotina de nossos clientes”, explicou.

Ainda de acordo com a Equatorial Pará, as equipes técnicas e de serviços comerciais sairão da avenida Subestação Utinga, na avenida Rio Amazonas, 702, no bairro Maguari, em Ananindeua, para trabalharem no bairro e arredores. A expectativa é que o mutirão também passe por outras localidades nas próximas semanas.