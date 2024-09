Diretora geral da Unimed Belém renuncia ao cargo após pressão da Unimed do Brasil

A diretora geral da Unimed Belém, Liane Alamar Nunes Rodrigues, renunciou ao cargo em meio a desafios financeiros e administrativos enfrentados pela cooperativa. Em sua carta de renúncia, publicada nesta quinta-feira (19/9), Rodrigues detalha os obstáculos que teria enfrentao ao longo de um ano e oito meses de gestão, citando dificuldades em lidar com o fluxo de caixa comprometido, obrigações de pagamento vencidas e a necessidade de reestruturação interna para melhorar a eficiência operacional.

Em uma notificação oficial enviada aos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da Unimed Belém, a Unimed Brasil manifestou preocupações sobre o que chama de graves irregularidades econômico-financeiras e administrativas na cooperativa de Belém. Segundo o documento assinado pelo presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, há um "risco iminente" de a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decretar intervenção fiscal e técnica na Unimed Belém.

Segundo o documento, a situação financeira da Unimed Belém foi agravada por fatores como a ampliação do rol de tratamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o aumento das judicializações e a inadimplência de beneficiários. Além disso, Rodrigues destacou a falta de repasses da Federação Unimed Fama à Unimed Belém, o que, de acordo com ela, impacta diretamente nos recursos financeiros da cooperativa. "Nosso plano de contingência segue com entraves de operacionalização por falta de entendimento entre os órgãos CONAD e DIREX", afirmou a ex-diretora.

Leia a carta na íntegra:

Prezados (as)

Ao longo de um ano e oito meses, esta Diretoria Executiva, conduziu inúmeros desafios, entre eles, de gerir uma grande empresa com um fluxo de caixa comprometido, com compromissos diários para honrar e muitas obrigações de pagamentos vencidos.

Identificamos a necessidade de revisar e corrigir diversos fluxos internos, visando aumentar a eficiência operacional, assim como a necessidade de reestruturação de setores estratégicos à Cooperativa, para atender melhor às demandas crescentes. Tudo isso, somando-se a um cenário de ampliação do rol da ANS, relativos a terapias, medicamentos de alto custo e ainda, enfrentando um aumento nas judicializações para garantir tratamentos fora do rol, o que impacta diretamente nos nossos recursos financeiros e operações.

Destacamos também, o percentual a menor para aplicação dos reajustes de planos pela ANS em 2024, redução do número de beneficiários por inadimplência, assim como o não repasse dos valores devidos à Unimed Belém pela Federação FAMA, a qual mantemos o atendimento obrigatório de urgências e emergências, dos pacientes oncológicos, dialíticos e sob liminares. Nosso plano de contingência segue com entraves de operacionalização por falta de entendimento entre os órgãos CONAD e DIREX, os quais devem ter sinergia e um único objetivo que é a sustentabilidade da Cooperativa.

Para agravar o cenário, no dia 05/08/2024 recebemos a 1ª correspondência da Unimed do Brasil (Ofício PRES 102/2024) sinalizando o impedimento para atuação do Dr. Wilson Niwa como Presidente de nossa Cooperativa, na ocasião reunimos com o Escritório Gouvêa e Russo que é contratado da Unimed Belém, o qual orientou a Diretoria Executiva, em aguardar o posicionamento do CONAD acerca do assunto, com a narrativa de que não havíamos sido notificados pela ANS e que talvez nem ocorresse tal notificação.

No dia 11 de setembro de 2024 recebemos nova carta da Unimed do Brasil (Ofício PRES 254/2024), pontuando a gestão de 11 anos do Presidente e reiterando que o mesmo não deveria se manter no cargo, sob pena de serem tomadas medidas previstas no artigo 10 da Norma Derivada nº 011/10, inclusive relacionadas a perda do uso da marca Unimed. A DIREX convocou uma reunião extraordinária, com a presença do Jurídico Interno e novamente do Escritório Gouvêa e Russo, que esclareceu que essa Diretora Geral é a representante legal na Unimed do Brasil e perante a ANS, mas que segundo nosso estatuto, o afastamento do Dr. Wilson Niwa deveria ser feito pelo CONAD, considerando o modelo de Governança implantado na Cooperativa, o que não ocorreu até a presente data.

Gostaria também de compartilhar com os sócios que recentemente chegou ao conhecimento da Diretoria Executiva informações sobre fragilidades nos controles internos do Departamento Jurídico, referente a Resolução Normativa nº 518/2022, que diante das inconformidades apontadas, tendo essa Diretoria Geral determinado a rescisão de contrato com um dos escritórios externos e solicitado verificação documental acerca do assunto, conforme pode ser evidenciado em ata de reunião da DIREX de 27/08/24 e 03/09/24, além disso, solicitei a demissão do Gestor do Jurídico, visto que o mesmo é o responsável por fiscalizar a execução adequada do contrato, inclusive com reiterações desta diretoria em relação a gestão dos contratos terceirizados, quanto a mensuração da qualidade das entregas, considerando os critérios previamente acordados, não o fez de forma oportuna, considerando os reportes documentados a esta Diretoria, e conforme substancial documentação evidências e encaminhadas ao CONAD (CI DIREX 832/24). Como a Diretora teria confiança num gestor de um setor tão estratégico a está cooperativa, que precisa de mais de um ano de contrato para identificar “irregularidades”? O fato é que a solicitação do desligamento não foi acatada pelo CONAD, conforme fui surpreendida hoje ao receber a DC nº 36/24, evidenciando mais uma vez, o desalinhamento entre os órgãos da Alta Administração, quando um Diretor não pode deliberar com quem poderá trabalhar, sendo este cargo hierarquicamente subordinado a sua Diretoria Geral.

Diante de todo o exposto, venho por meio desta comunicar minha decisão em renunciar ao cargo de Diretora Geral da Unimed Belém, decisão esta que foi tomada após muita reflexão e tranquilidade, pois tenho a certeza que fiz o meu melhor, diante do que a mim foi permitido trabalhar e deliberar conforme minhas atribuições estatutárias.

Entendendo que se torna inviável uma gestão sem confiança em seus Gestores, pelos riscos que esta Diretoria teria que assumir, gerando um ambiente de trabalho insustentável e comprometendo a confiança e a transparência que são pilares essenciais para nossa Cooperativa. Acredito que, se torna muito difícil um Diretor eleito para trabalhar em prol da Cooperativa e de todos os Cooperados, tenha que se submeter a essas questões, que devem ser abordadas e resolvidas com urgência para que a Cooperativa possa ter UNIÃO e de fato GOVERNANÇA.

Reitero meu compromisso com os ideais cooperativistas e espero que minha saída possa servir como um ponto de reflexão para melhorias.

Agradeço a todos pela colaboração e apoio durante o período em que estive à frente de minhas responsabilidades.

Desejo sucesso e prosperidade a todos os cooperados.

Atenciosamente,

Liane Alamar Nunes Rodrigues

Diretoria Geral

Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico