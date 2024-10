'Dinheiro esquecido': brasileiros têm até quarta (16) para sacar; total chega a R$8,6 bilhões

Quarta, 16 de outubro de 2024. Esse é o prazo para brasileiros sacarem cerca de R$ 8,6 bilhões ‘esquecidos’ nos bancos. Segundo o Banco Central, os donos da quantia são tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. (Com informações do Valor Investe)

Se o dinheiro não for pedido ou sacado até a data, ele vai para o Tesouro Nacional. O motivo é que a lei sancionada em 16 de setembro pelo presidente Lula (PT) estabeleceu o prazo de 30 dias após publicação da lei - até 16 de outubro, nesta quarta-feira - para que os recursos esquecidos, de qualquer natureza, sejam resgatados junto às instituições financeiras.

Depois do prazo, o Ministério da Fazenda vai publicar um edital com todos os valores recolhidos pela União (Tesouro Nacional), indicando o banco ou outra instituição financeira, além da agência e natureza do depósito. Com isso, o cidadão ganha mais 30 dias para voltar a pedir o dinheiro esquecido.

Se mesmo assim o dinheiro não for pedido, as pessoas ainda vão ter mais 6 meses após a publicação do edital para pedir judicialmente os valores. Depois disso, o dinheiro fica com o governo em definitivo.

Quanto dinheiro o brasileiro esquece em bancos e instituições financeiras?

Cerca de R$ 6,6 bilhões são de 41 milhões de pessoas físicas e R$ 2 bilhões são de 3,6 milhões de empresas, totalizando R$ 8,6 bilhões no Sistema de Valores a Receber (SVR) pelos brasileiros. Os dados são do Banco Central.

Valor ‘esquecido’ | Porcentagem dos clientes

Até R$ 10 - 63%

De R$ 10 a R$ 100 - 25%

De R$ 100 a R$ 1 mil - 10%

Mais de R$ 1 mil - menos de 10%