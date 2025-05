Dinheiro esquecido: Banco Central libera resgate automático via pix

O Banco Central (BC) anunciou nesta terça-feira (27) uma nova funcionalidade no Sistema Valores a Receber (SVR), que possibilita o resgate automático de quantias esquecidas em contas bancárias utilizando o Pix. Com a novidade, os correntistas que ativarem essa opção não precisarão mais consultar o sistema com frequência nem solicitar manualmente a devolução de cada montante vinculado ao seu nome.

Ao aderir ao recurso, os valores serão transferidos automaticamente para a conta bancária do titular, sem necessidade de qualquer solicitação adicional ou aviso prévio por parte do BC. A adesão é opcional e fica a critério do cidadão decidir se deseja ou não ativá-la.

Para utilizar a nova funcionalidade, é necessário possuir uma conta no portal gov.br, com nível de segurança prata ou ouro, além de ter a verificação em duas etapas ativada. O procedimento de ativação é o seguinte:

Acesse o site gov.br. Informe o CPF e a senha. Consulte o Sistema Valores a Receber, inserindo o CPF e a data de nascimento. Se houver valores disponíveis, escolha a opção de vinculação automática, utilizando a chave Pix associada ao CPF. Ative a funcionalidade.

VEJA MAIS

Quem pode acessar?

A nova ferramenta está disponível exclusivamente para pessoas físicas que possuem chave Pix vinculada ao CPF. Pessoas jurídicas, portanto, não podem utilizar esse recurso automático.

O Banco Central destaca que nem todas as instituições financeiras aderiram ao acordo para devolução automática via Pix. Por isso, clientes dessas instituições ainda precisarão fazer a solicitação manualmente. A mesma orientação vale para valores esquecidos em contas conjuntas, que requerem um procedimento específico e não estão contemplados pela automação.

O Sistema Valores a Receber foi desenvolvido para permitir que indivíduos e empresas recuperem recursos esquecidos em bancos e demais instituições financeiras, como saldos de contas encerradas ou tarifas cobradas indevidamente. Com a introdução do resgate automático via Pix, o Banco Central busca tornar esse processo mais prático, rápido e seguro para os usuários.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial do Banco Central ou diretamente no portal gov.br.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia