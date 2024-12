Diferença no preço do açaí chega a R$ 19 em Belém; veja onde comprar mais barato

O açaí já está mais caro em Belém. A nova escalada de preços impulsionada por fatores climáticos, entressafra e aumento do dólar, que torna a exportação do fruto mais atrativa às empresas. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), em novembro, a alta nos preços dos tipos grosso e médio foi de 9,82% e 11,03%, respectivamente. Porém, o consumidor pode encontrar diferenças significativas de preços entre um local de venda e outro – inclusive no mesmo bairro.

Em vinte pontos de vendas consultados pelo Grupo Liberal, em dez bairros na capital paraense, o litro do produto foi encontrado com valores que variam de R$ 12 (popular) a R$ 50 (papa). No bairro do Jurunas, o açaí do tipo médio custa R$ 16 em um ponto de venda – o valor mais barato encontrado na pesquisa - e R$ 35 em outro – o valor mais alto.

A tendência é que os valores continuem subindo no período chuvoso. Proprietário de alguns pontos de venda na cidade, Anderson Pires, explica que a safra atual “começou a chegar entre julho e agosto, e já está chegando no final”. Somada às chuvas mais intensas, comuns nesse período do ano, a colheita fica prejudicada. Isso porque as árvores estão mais lisas e as áreas de plantio alagadas.

VEJA MAIS

O efeito desse processo deve ser refletido, na avaliação dele, em preços ainda mais elevados nos próximos meses. O próximo recuo deve ocorrer em fevereiro, com a comercialização do açaí que vem de Macapá, no Amapá. “O açaí de Macapá começa em fevereiro e o do Marajó volta em agosto”, afirma.

Preço do litro nos bairros (popular, médio e grosso):

Marco

Manoel Açaí (Tv. Humaitá, 2738)

popular: R$ 20

médio: R$ 22

grosso: R$ 27

papa: R$ 50

Tropical Açaí (Av. Rômulo Maiorana, 1514 A)

popular: R$ 20

médio: R$ 25

grosso: R$ 33

Açaí do Anderson (Av. Dr. Freitas, 329)

médio: R$ 22

grosso: R$ 33

papa: R$ 42

Pedreira

Açaí Especial do Fábio (Tv. da Estrella, 1269)

popular: R$ 22

médio: R$ 30

grosso: R$ 40

Guamá

Pororoca Açaí (R. Silva Castro, 550)

médio: R$ 18

grosso: R$ 30

Açaí do Louro (Al. Mamoré, 1692)

popular: R$ 16

médio: R$ 20

grosso: R$ 30

Jurunas

Açaí Delícia (Av. Roberto Camelier, 422)

popular: R$ 18

médio: R$ 26

grosso: R$ 46

Açaí do Preto (R. dos Caripunas, 728)

popular: R$ 26

médio: R$ 35

grosso: R$ 40

Cantinho do Açaí (Tv. Honório José dos Santos, 478)

Popular R$ 12

Médio R$ 16

Grosso R$ 30

Umarizal

Tropical do Pará (Tv. 14 de Março, 354)

médio: R$ 22

grosso: R$ 32

Açaí do Bandeira (R. Curuçá, 334 - Box A)

médio: R$ 20

grosso: R$ 30

Terra Firme

Açaí Deus é Fiel (Passagem Nossa Sra. das Graças)

popular: R$ 14

médio: R$ 20

Açaí Du’mega (R. Lauro Sodré, 191)

médio: R$ 18

grosso: R$ 32

Icoaraci

Vício do Açaí (Estr. da Maracacuera, 306)

médio: R$ 18

Açaí Maracacuera (Estr. da Maracacuera, 452)

médio: R$ 16

Cremação

Casa do Açaí (Av. Conselheiro Furtado, 2698)

popular: R$ 24

médio: R$ 34

grosso: R$ 48

Açaí Tropical (R. dos Mundurucus, 2991)

popular: R$ 20

médio: R$ 26

grosso: R$ 35

Campina

Açaí do Junior (Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 37)

popular: R$ 22

médio: R$ 28

papa: R$ 50