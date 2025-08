Dia dos Pais: gasto médio no Pará triplica e Pix lidera pagamentos

No próximo domingo (10), é celebrado o Dia dos Pais, uma das datas mais importantes para o varejo no segundo semestre. No Pará, os consumidores estão dispostos a gastar mais neste ano: o valor médio destinado aos presentes triplicou em comparação com anos anteriores, segundo levantamento da TIM Ads.

Além dos pais, outros membros da família também devem receber presentes, como cônjuges (16%), filhos e irmãos (12%). A pesquisa mostra que 42% dos paraenses pretendem presentear os pais, enquanto 28% planejam investir até R$ 100 nos presentes.

Roupas, perfumes e acessórios lideram preferência

Na lista de desejos dos consumidores, itens de uso pessoal são os mais procurados. Roupas (21%), perfumes (20%) e acessórios (16%) aparecem entre os produtos preferidos para a data comemorativa.

Mesmo com o crescimento das vendas online, as lojas físicas seguem sendo as favoritas entre os consumidores do Pará. Segundo a pesquisa, 53% ainda preferem comprar presencialmente, valorizando a experiência direta com o produto.

Pix se consolida como principal forma de pagamento

A pesquisa também aponta para a consolidação do Pix como principal meio de pagamento, sendo utilizado por 39% dos entrevistados. Em seguida, aparecem o dinheiro (28%) e o cartão de crédito (15%), revelando que métodos tradicionais ainda convivem com soluções digitais no momento da compra.