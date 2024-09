Dia do cliente: lojas de Belém realizam programação especial e descontos para os consumidores

Neste domingo, 15 de setembro, é celebrado o dia do cliente, uma data que busca homenagear os consumidores. A data também é uma oportunidade de para se aproximar mais dos clientes e aumentar as vendas.

O Sindicato dos Lojistas de Belém afirma que a data é uma oportunidade estratégica para os empresários do setor fortalecerem e aproximarem o relacionamento com seus clientes, impulsionarem suas vendas e promoverem o comércio local.

O presidente do Sindlojas, Eduardo Yamamoto, ressalta que as expectativas para as vendas desse ano são bem positivas. “Especialmente porque a data, que cai no domingo, impulsiona o fluxo de clientes em shoppings, lojas de bairro e do comércio. No ano anterior, o Dia do Cliente gerou um aumento significativo de 8% nas vendas, com crescimento de 22% em relação a 2022”, afirma Eduardo.

De acordo com o sindicato, no dia do cliente os lojistas costumam implementar diversas ações para comemorar a data, como promoções especiais, campanha nas redes sociais, brindes e sorteios.

A empresária Maristela Crispino é proprietária de uma loja de roupas e afirma que o estabelecimento realizou uma programação especial para os clientes durante a semana, e tem expectativa de aumento nas vendas.

“Estamos com a semana do cliente. Trabalhamos com desconto no ato da compra de 10%, e com cash Back de 10% válido até 31/10 na expectativa dele voltar. Estamos esperando um aumento de 30% nas vendas em comparação ao ano de 2023”, explica a empresária.

A empreendedora também destaca que essa data é uma oportunidade para fechar parceria com outras empresas e assim aumentar o número de clientes.

“Eu sempre trabalho muito com essas parcerias, que é uma forma de a gente movimentar, de trazer pessoas, então fica essa circulação de pessoas. É muito legal, porque aí não é só a loja, ficam as parceiras, então a gente faz exposições. Às vezes, trazemos profissionais para poder fazer aqueles networks, aqueles trabalhos de palestra, é muito bacana, eu gosto muito disso, até porque fomenta e movimenta muito em função das pessoas, desse ciclo que fica”, ressalta Maristela.

Outras programações

Muitos estabelecimentos da região metropolitana de Belém realizam uma programação especial para comemorar o dia do cliente, como restaurantes, shoppings e outras lojas.

O Parque shopping, localizado na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, oferece descontos em diversos produtos de diversas lojas. E para o sábado, o shopping preparou uma festa com música ao vivo, parada com personagens e brindes.

Já o shopping Boulevard, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, realiza uma semana especial com diversas promoções para a data. As programações seguem até domingo (15).

No shopping Castanheira, localizado na BR-316, em Belém, muitas lojas contam com promoções, sorteios e shows ao vivo. A programação segue até domingo (15). A programação musical inclui o cantor Afonso Capelo e a Banda B3, na praça de alimentação do shopping.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)