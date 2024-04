Dia das Mães: veja o que é possível comprar com até R$ 100 no centro comercial de Belém

A pouco mais de duas semanas para o Dia das Mães, que em 2024 será no dia 12 de maio, não faltam opções de presentes no centro comercial de Belém que podem ser adquiridos por menos de R$ 100. Em uma loja de bijuterias, é possível, inclusive, montar um kit que inclui porta-joias, espelho e diversos outros acessórios. Para a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará (Fecomércio-PA), os paraenses não devem gastar muito mais do que no ano passado, considerando o comprometimento orçamentário com despesas já adquiridas.

Na manhã desta quarta-feira (24/04), a empresária Liane Vacarin, 40, estava avaliando opções de presente para a mãe em uma loja de bijuterias localizada na Rua 13 de Maio. “Pra gastar com mãe, não tem preço. Mas, tô olhando [as opções]”, disse. Questionada se o valor de R$ 100 seria suficiente, ela assegurou: “Dá, sim. E como as mulheres são vaidosas, aqui, tem várias opções”.

Foto: Carmem Helena | O Liberal ()

Liane também é mãe e não soube dizer o que gostaria de ganhar na data. “Como o meu filho é pequeno, eu sei que é o pai dele que vai me dar”, explicou. Apesar de gostar dos preços encontrados na loja, a consumidora ainda passaria por outras lojas para completar sua pesquisa de valores.

O proprietário da loja de bijuterias que existe há 10 anos, Wellington Bastos, diz que a movimentação prévia de clientes para o Dia das Mães está 20% menor do que no ano passado. “Acho que o pessoal está sem dinheiro”, opinou. A gerente, Brenda Nascimento, 31, está esperançosa pela melhoria nas vendas dos próximos dias, e montou um kit com nove produtos que somaram R$ 93: quatro prendedores de cabelo (R$ 6 / R$ 8 / R$ 10 / R$ 15); um espelho de bolso (R$ 6); um chaveiro (R$ 12); um frasco espumador (R$ 12); e uma caixa porta-joias (R$ 16). “Tem muita coisa pra comprar com R$ 100 que toda mulher gosta de levar em viagens, ou na bolsa”, garantiu.

Nove produtos somaram R$ 93: quatro prendedores de cabelo (R$ 6 / R$ 8 / R$ 10 / R$ 15); um espelho de bolso (R$ 6); um chaveiro (R$ 12); um frasco espumador (R$ 12); e uma caixa porta-joias (R$ 16) (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

A autônoma Margareth Silva, 71, é mãe, avó e bisavó. Ela circulava pelo centro comercial de Belém com a neta, a empresária Bruna Silveira, 27, fazendo compras sem um motivo especial. “Dependendo do modelo, gosto de ganhar semijoias e bijuterias”, respondeu Margareth sobre o que gosta de ganhar no Dia das Mães. “Com 100 reais? Dá pra comprar um bracelete bonito, de aço, que são mais duradouros. Ou uma gargantilha de aro, que estão usando”, acrescentou.

Paraenses não devem gastar muito mais do que no ano passado

A Fecomércio-PA afirma que a intenção de compras para as mães, este ano, sinaliza um pequeno aumento em relação a 2023: na faixa de 3% a 6%. “De todo modo, haverá aumento na demanda em termos de volume. Porém, em termos de valor, o incremento não será muito elevado, dado que a exemplo do ano anterior, as condições econômicas, no geral, não mudaram significativamente”, explica Lúcia Lisboa, assessora econômica da Fecomércio-PA, que cita a taxa de endividamento da população paraense em 66,4% e o comprometimento do orçamento de 32,4% das famílias com dívidas realizadas anteriormente.