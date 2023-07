Desenrola Brasil: quando começa, como funciona e quem pode participar do programa

Foi publicada na edição de 28/06, do Diário Oficial da União a portaria do Ministério da Fazenda oficializando as regras do programa Desenrola Brasil, que prevê a renegociação de dívidas". Já nesta sexta-feira (14/07), o governo oficializou a data do início do programa, que será a partir da próxima segunda-feira (17/07).

O Desenrola Brasil será dividido em duas faixas e prevê o perdão de dívidas de até R$ 100. A pasta da Fazenda estima que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas pela iniciativa. Antes do início das renegociações, o governo fará um leilão para a adesão de credores. As instituições que oferecerem mais descontos serão contempladas.

Veja as regras do programa Desenrola Brasil:

Faixa 1 do Desenrola Brasil: dívidas de até R$ 5 mil

Contempla pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico);

ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico); Poderão ser renegociadas dívidas de até R$ 5 mil , feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022;

, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022; O programa não abrange: dívidas com garantia real; dívidas de crédito rural; dívidas de financiamento imobiliário; operações com funding ou risco de terceiros;

Dívidas oriundas de empréstimo consignado serão atendidas pelo programa;

serão atendidas pelo programa; Renegociação dos débitos será feita por meio de uma plataforma digital. O devedor entrará no sistema com seu login do portal gov.br e escolher uma instituição financeira inscrita no programa para fazer a renegociação e selecionar o número de parcelas;

O programa prevê pagamentos com taxa de juros de 1,99% ; parcela mínima de R$ 50; em até 60 vezes; prazo de carência de no mínimo 30 dias e de no máximo 59 dias;

; parcela mínima de R$ 50; em até 60 vezes; prazo de carência de no mínimo 30 dias e de no máximo 59 dias; O pagamento das parcelas poderá ser feito por débito em conta, PIX ou boleto bancário . Os devedores também terão direito a um curso de educação financeira;

. Os devedores também terão direito a um curso de educação financeira; Em caso de inadimplência após a renegociação, o beneficiário pode voltar a ficar com o nome sujo.

Faixa 2 do Desenrola Brasil: dívidas de até R$ 20 mil



Destinada para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil .

. Vai atender dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas .

. O devedor terá prazo mínimo de 12 meses para pagamento .

. Não abrange dívidas de crédito rural; débitos com garantia da União ou de entidade pública; dívidas que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros; dívidas com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos; e débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.

O governo não oferecerá uma garantia. Porém, em troca dos descontos na dívida, os bancos vão receber um incentivo para que aumente a oferta de crédito.

Como ter a dívida de R$ 100 perdoada

Bancos que participarem do programa terão de perdoar e limpar imediatamente o nome de consumidores que devem até R$ 100 . A estimativa do Ministério da Fazenda é de que 1,5 milhão de brasileiros que têm dívidas com esse valor sejam beneficiados com essa medida.

. A estimativa do Ministério da Fazenda é de que 1,5 milhão de brasileiros que têm dívidas com esse valor sejam beneficiados com essa medida. Os bancos terão 30 dias para dar baixa das dívidas.