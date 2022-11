Desemprego cai para 8,3% em outubro, menor nível desde 2015, aponta IBGE

Dados divulgados nesta quarta-feira (30) pelo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,3% em outubro, atingindo o menor nível desde 2015. Considerando apenas os trimestres terminados em outubro, trata-se da menor taxa desde 2014. As informações são do G1 Nacional.

Segundo o IBGE, o país chegou ao final de outubro com cerca de 9 milhões de desempregados, o que corresponde ao menor contingente já registrado desde julho de 2015. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 99,7 milhões de pessoas, novo recorde da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

"Este momento de crescimento de ocupação já vem em curso desde o segundo semestre de 2021. Com a aproximação dos últimos meses do ano, período em que historicamente há aumento de geração de emprego, a tendência se mantém”, avaliou Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa.

Na comparação com igual trimestre do ano passado, a taxa de desemprego recuou 3,8 pontos percentuais (p.p.), enquanto o número de desempregados foi reduzido em 3,9 milhões de pessoas, o que corresponde a uma queda de 30,1%.

O nível da ocupação, ou seja, o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, chegou a 57,4%, 2,8 p.p. acima do registrado em outubro de 2021.

Já a taxa composta de subutilização caiu para 19,5%, 6,7 p.p. abaixo da registrada no mesmo trimestre do ano passado. A população subutilizada somou 22,7 milhões de pessoas, 7,2 milhões a menos que em outubro do ano passado, o que corresponde a uma queda de 24,2% no período.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).