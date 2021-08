Descontos: Semana do Brasil deve movimentar comércio de Belém

A terceira edição da Semana Brasil já tem data marcada, de 3 a 13 de setembro, e o comércio já pensa nos preparativos para aderir à campanha de aquecimento da economia pensada pelo Governo Federal junto aos varejistas do Brasil. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindlojas), Joy Colares, diz que no ano passado a campanha movimentou o acréscimo de 25% nas vendas a nível nacional.

Joy Colares explica que ainda não se tem muitas notícias de como vai ser realizada a campanha, mas ele está esperando material de divulgação e acredita que esta semana já tenha todo esse material. Ele disse ainda que o lojista que quiser aderir vai poder se cadastrar no site da Semana do Brasil e deve seguir todo o modelo de propaganda.

Em nome do Sindlojas, ele recomenda que quem puder aderir faça parte do movimento, já que é uma oportunidade a mais para o calendário de 2021. "No ano passado, aproximadamente 30 a 40% dos lojistas de Belém fizeram parte do movimento e tiveram bons saldos", disse Joy. A expectativa é que este anos mais de 50% do comércio faça parte da Semana Brasil.

"Essa é a terceira edição da campanha e acreditamos que o movimento e os resultados sejam ainda melhores que do ano passado, já que teve um avanço na vacinação e assim a liberação dos setores de serviços já foram liberados e a economia já começa a movimentar. No ano passado teve um acréscimo de 25% nas vendas, no Brasil. Esse ano, a expectativa é que seja melhor", acrescenta Joy Colares.

Fabricio Santiago é gerente de uma loja de bolsas e calçados do Shopping Pátio Belém e disse que nos últimos anos a loja aderiu à campanha, mas para este ano ele está no aguardo das recomendações para iniciar com os preparativos.

Algumas lojas de franquia dependem do aval da matriz. A funcionária Eva Santos, que trabalha em uma franquia de lingerie, está no aguardo da liberação da matriz para a liberação de peças específicas para a promoção. "A franquia envia peças de promoções de coleções passadas e até agora não chegou, por isso não temos como saber ainda se vamos participar. Nos dois primeiros anos nós participamos", disse a funcionária.

A assessoria do Shopping Pátio Belém informou que a administração do Shopping já está se preparando para a Semana Brasil e que os lojistas já foram comunicados e estão no aguardo do material de divulgação para espalhar pelos estabelecimentos e mídias.

Também por meio de nota, o Shopping Metrópole Ananindeua informou que para incrementar as vendas no varejo, vai participar da Semana do Brasil 2021, que ocorrerá entre os dias 03 e 13 de setembro. Promovida pelo governo federal, a tradicional liquidação, conhecida como a Black Friday verde e amarela, oferecerá descontos atrativos nas lojas de diversos segmentos do empreendimento para garantir boas vendas no varejo.

A Semana do Brasil tem uma metodologia diferente do que acontece com a Black Friday, os lojistas podem definir o período das promoções de cada produto.

Em 2020, mais de 14 mil lojas e empresas do país participaram