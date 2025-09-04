Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Demanda por transplante capilar cresce entre homens e mulheres, em Belém

Procedimento pode custar de R$ 200 a R$ 18 mil reais conforme a complexidade de cada caso

Bruna Dias e Maycon Marte
fonte

Consulta para transplante capilar (Thiago Gomes | O Liberal)

O investimento em procedimentos de autocuidado ganham mais adeptos em Belém, dessa vez, com uma demanda maior sobre os transplantes capilares e demais tratamentos que o acompanham. Isso porque, como explicam médicos paraenses especializados nessa área de atuação, o tratamento exige tempo, consultas recorrentes no antes e depois, além de não exigir o procedimento cirúrgico em todos os casos. Os valores podem alcançar os R$ 18 mil, a depender do tratamento necessário, o que varia conforme a complexidade de cada caso.

“No processo de restauração capilar, você tem o tratamento clínico, que muitas vezes envolve medicações e outras terapias, e você também tem a parte cirúrgica, que, no caso, aqui a gente oferece o transplante capilar que possui várias técnicas”, explica Luiz Carlos, médico paraense que atua na área.

Para o médico, que também possui especialidades em dermatologia, a popularidade do tratamento está diretamente ligada a super exposição dos meios modernos de comunicação, especialmente nas redes. A medida que as pessoas se tornam mais visível nesses ambientais digital e públicos, a necessidade por uma estética ideal também cresce. Mas, como explica, isso também corresponde a como as pessoas querem se enxergar ou se sentem sobre a própria aparência.

Essa percepção é confirmada pelo advogado Elton Ferreira, um de seus pacientes, que afirma ter buscado o tratamento capilar após a calvície ficar visível em fotos. Para ele, a iniciativa está diretamente ligada a sua imagem e autoestima. Todo o processo envolveu muita pesquisa e tempo, antes e durante o transplante.

“Procurei saber primeiro como funcionava o procedimento e os riscos, como eram os resultados, também procurei várias clínicas e vi que algumas não tinham um resultado tão bom, enquanto outras melhores no quesito volume”, explica.

Ele enfatiza a surpresa com o comprometimento que o processo exige dos interessados, seja pelo tempo de espera para ver os resultados, quanto com os cuidados em torno da cirurgia. “A gente pensa que vai chegar, vai colocar o cabelo e está tudo resolvido de forma definitiva. Mas infelizmente a calvície não é tão fácil assim de se tratar. A gente faz a cirurgia, o resultado vem após alguns meses, é muito satisfatório, mas também tem que fazer o tratamento para que não caia os cabelos que são naturais e assim você tem que se dedicar no tratamento”, esclarece.

Ele também afirma que o público masculino compõe a maioria dos seus pacientes, o que, na sua clínica, corresponde a cerca de 90% dos atendimentos. No entanto, mesmo com a diferença expressiva, as mulheres também marcam presença nesse mercado. Enquanto no público masculino o principal interesse é pelo retrocesso da calvície, no público menino, segundo Carlos, procedimentos como: recuperação do tamanho de testa e transplantes de sobrancelhas.

Apesar de o transplante capilar ser a técnica principal, ela também é descrita pelo médico como um último nível, sem a necessidade de ser aplicada em todos os casos. Essa decisão varia a cada caso e leva em consideração, por exemplo, o nível de calvície. Seja a técnica recomendada ou não, existem outros procedimentos que acompanham a aplicação, o que é definido em uma série de consultas e cuidados antes e depois da aplicação do transplante.

“Tem pacientes que chegam em estágios iniciais da calvície e aí é mais fácil a gente elaborar um planejamento terapêutico para ele, que muitas vezes nem envolve cirurgia, mas na maior parte das vezes, os homens chegam com calvícies mais avançadas e com necessidade tanto de tratamento clínico, terapias, como também tratamento cirúrgico, como transplante”, explica Carlos.

O médico Darlinton Fonseca, 31 anos, com especialidade na área capilar a pelo menos três anos, concorda com o crescimento do segmento, mas de maneira lenta, devido a um desconhecimento da área. Ele associa que o último impulso da busca pelo procedimento ocorreu após a pandemia do COVID-19, quando, segundo ele, muitas pessoas perderam cabelo de maneira mais acentuada.

O perfil dos seus pacientes também é majoritariamente masculino, no seu caso, com uma de média de 80% para atendimentos com homens e 20% de mulheres. “A busca é bem maior pelos homens que são quem mais sofre com a calvície, a queda de cabelo pela alopécia androgenética, mas, sim, os dois sexos procuram bastante”, avalia. Atualmente ele lida com uma média de 30 a 40 pacientes mensais, mas reforça que “nem todos eles precisam de transplante capilar, a maioria precisa somente de um tratamento clínico”.

A espera pelo efeito desejado também pode ser uma questão para os pacientes, já que são procedimentos delicados e demandam tempo de aplicação e de recuperação. Segundo Fonseca, cada tratamento possui uma variação de tempo, e, por isso, os resultados tendem a aparecer normalmente a partir do terceiro mês. Mas podem variar para até um ano, como no transplante capilar propriamente.

Custo

O custo do tratamento varia conforme o procedimento necessário e a complexidade de cada caso. Fonseca explica que, nos casos em que os pacientes precisam de tratamentos medicamentosos, os valores são mais baixos, enquanto os transplantes tendem a exigir um investimento maior. Em média, ele estima que o paciente pode gastar de R$ 200 a R$ 18 mil, considerando essas variáveis.

“O tratamento depende do protocolo que o paciente faz, se esse paciente fizer, por exemplo, somente medicações orais em que ele vai mandar manipular essas medicações as fórmulas ficam em torno de 200 a 600 reais. Mas, se ele for fazer o tratamento com procedimentos ambulatoriais feitos na clínica, existem protocolos de R$ 2 mil a R$ 10 mil, e existe transplante capilar com preços variados, a partir de R$ 15 ou R$ 18 mil”, estima.

Técnica

A técnica mais moderna aplicada por ambos é conhecida como Extração de Unidades Foliculares (FUE - sigla em inglês). Ela consiste em retirar o cabelo saudável de uma região doadora para a que receberá a implantação. O médico Luiz Carlos, explica que a remoção é feita “normalmente da região lateral da cabeça e da nuca, mas também da barba e do tórax, em alguns casos” e colocada onde há a sequela de calvície. Nesse processo, é preservado o bulbo do fio capilar, e é normal que se forme uma pequena cicatriz onde a cirurgia é feita, mas que essa deve ser pouco perceptível.

Recuperação

Diferente de Fonseca, o médico Cleyvison Farias, 41 anos, também especializado na área capilar, acredita que a demanda cresce no segmento a medida que os procedimentos se modernizam e alcançam maior eficácia. Ele também avalia que a diferença de comportamento entre pacientes homens e mulheres está na demanda por procedimentos específicos. Entre os homens o transplante capilar e no caso das mulheres o transplante de sobrancelhas.

Cada processo exige um tempo de recuperação igualmente distinto, sendo de até 12h para a aplicação do tratamento do transplante capilar, com uma recuperação média de três a sete dias, e um resultado visível a partir de um ano. Em relação ao transplante de sobrancelhas, ele destaca uma aplicação de até 8h, uma recuperação entre dois e cinco dias, e um resultado também a partir do primeiro ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

transplante capilar
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

TRansplante

Demanda por transplante capilar cresce entre homens e mulheres, em Belém

Procedimento pode custar de R$ 200 a R$ 18 mil reais conforme a complexidade de cada caso

04.09.25 7h00

vale gás

Perto de eleição, governo lançará 'Gás do Povo' visando 15,5 milhões de famílias na baixa renda

Pelas estimativas, serão disponibilizados 58 milhões de botijões até o ano que vem

03.09.25 15h58

investigação

Efeitos de mentiras sobre o Pix ajudaram o crime organizado, diz secretário da Receita

A Receita vai solicitar os dados sobre movimentações financeiras retroativamente dessas instituições

03.09.25 13h08

impacto nas licitações

Tribunal de Contas corrige preço do seixo rolado no SINAPI e valor cai 77% no Pará

Preços de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil é usado em orçamentos de obras públicas

03.09.25 11h55

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

oportunidade de emprego

OEI abre três seleções para trabalho relacionado a COP 30 com atuação em Belém

As vagas são oportunidades de emprego voltadas ao plano de sustentabilidade da conferência; confira os editais

28.08.25 16h50

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

Investigação

Postos do Pará comentam sobre megaoperação contra crime organizado no setor de combustíveis

Ação da PF e do MP-SP cumpriu mandados em oito estados brasileiros

29.08.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda