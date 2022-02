Decreto que aumenta a gratificação de risco de vida aos servidores da Seap é publicado

Foi publicado, no Diário Oficial do Estado do Pará desta terça-feira (8), o Decreto nº 2.161, de 7 de fevereiro de 2022, que reajusta o o valor da gratificação de risco de vida de 60% para o 100% sobre o vencimento-base do cargo/função dos servidores da Secretaria de Estado de dministração Penitenciária (SEAP), incluindo os cargos em comissão, lotados em unidades prisionais.

Assinado pelo governador Helder Barbalho, o decreto entra em vigor a partir da data da publicação, mas tem efeito retroativo ao dia 1º de janeiro.

A medida atende uma demanda dos policiais penais, categoria criada ano passado no Pará e que lutava pela equiparação da gratificação do risco de vida com outras forças policiais.