Décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas é antecipado; veja calendário

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão receber uma antecipação do décimo terceiro salário a partir desta segunda-feira (25). Os beneficiários já podem consultar os valores a receber pelo aplicativo ou site “Meu INSS”.

Calendário de pagamento do 13º salário

Para quem recebe um salário mínimo, a primeira parcela, que correspondente a 50% do valor do benefício, será paga entre 25 de abril e 6 de maio. Já a segunda será repassada entre 25 de maio e 7 de junho.

O calendário de pagamento segue de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS), então os últimos a serem beneficiados são as pessoas que têm o final 0, com a primeira parcela em 6 de maio e a segunda em 7 de junho.

Já quem recebe mais de um salário mínimo só começa a ter acesso ao 13º no dia 2 de maio, em calendário que segue também até 7 de junho, de acordo com o NIS. Confira o calendário completo a seguir, de acordo com o final do NIS.

Para quem recebe um salário mínimo (primeira e segunda parcelas)

1: 24/4 e 25/5

2: 26/5 e 26/5

3: 27/4 e 27/5

4: 28/4 e 30/5

5: 29/4 e 31/5

6: 2/5 e 1º/6

7: 3/5 e 2/6

8: 4/5 e 3/6

9: 5/5 e 6/6

0: 6/5 e 7/6

Para quem recebe mais de um salário mínimo (primeira e segunda parcelas)

1 e 6: 2/5 e 1/6

2 e 7: 3/5 e 2/6

3 e 8: 4/5 e 3/6

4 e 9: 5/5 e 6/6

5 e 0: 6/5 e 7/6

13º salário deve aquecer a economia

O décimo terceiro salário foi antecipado em março, após decreto assinado pelo presidente Bolsonaro. Este é o terceiro ano que o governo antecipa o 13º para beneficiários do INSS.

O pagamento geralmente é realizado no fim do ano, mas foi antecipado para o primeiro semestre visando alavancar a retomada do emprego e da economia no país.