Décimo Terceiro: opções de investimento para iniciar o ano; confira

O décimo terceiro é um benefício pago aos trabalhadores estabelecido por lei desde 1962 que equivale ao pagamento de 1/12 do total da remuneração anual. Com uma renda extra, várias opções de investimento surgem, porém alguns cuidados são necessários para investir de forma segura e iniciar o ano sem dívidas.

O economista Edson Moreira explica que o 13º salário acelera o crescimento do consumo e um aumento do nível de produção, movimentando a economia, mas que é preciso atenção para usufruir do salário de forma consciente. “Devemos priorizar primeiramente o pagamento de contas atrasadas e/ou a negociação das mesmas, caso tenha alguma, mas se caso as contas estejam em dia, utilizar o dinheiro do 13° salário para compras à vista dos itens da ceia de natal, presentes, calçados e roupas, levando em consideração a necessidade da aquisição dos itens, não só o desejo”, acrescenta.

Utilizar o dinheiro para fazer uma reserva emergencial também é uma opção para aqueles que desejam iniciar o ano de forma tranquila, segundo o economista. Ele também acrescenta que investir a gratificação salarial também é um caminho favorável para aqueles que desejam retorno. “Procurar o seu banco, o seu gerente ou algum consultor financeiro para lhe orientar da melhor forma para fazer um investimento, para que esse dinheiro não fique “parado “. Seja em CDB (Certificado de Depósito Bancário), CDI (Certificado de Depósito Interbancário), tesouro nacional, bolsas de valores, entre outras formas de investir de forma segura e consciente”, aconselha.

Pequenos negócios

Segundo o gerente da Agência Metropolitana do Sebrae no Pará, Igo Silva, durante o natal há inúmeras possibilidades para quem empreende ou deseja empreender em razão da alta procura por lembranças, presentes e embalagens personalizadas. Essas oportunidades se tornam um terreno fértil para aqueles que desejam investir o 13° e iniciar um novo negócio. “Essa perspectiva também aquece o comércio, aumentando as expectativas de vendas no período natalino e nas festas de fim de ano. Em 2024, alimentos, roupas e acessórios estão no topo da lista de itens mais procurados. Além disso, 48% dos brasileiros planejam gastar mais de R$ 300 em presentes”, detalhou o gerente.