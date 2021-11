De janeiro a outubro, preço do litro do açaí caiu quase R$ 8 em Belém, segundo pesquisa

O preço do litro de açaí consumido pelos paraenses apresentou recuo nos últimos meses, de acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), realizada em feiras livres e supermercados de Belém.

Em outubro do ano passado, por exemplo, o litro do produto do tipo médio (o mais consumido) foi comercializado em média a R$ 15,43. Em dezembro, ele já custava cerca de R$ 17,96 e, no início de 2021, em janeiro, na entressafra (período entre uma safra e outra), chegou ao patamar de R$ 22,32.

No mês de setembro deste ano, ele foi comercializado em média a R$ 15,19 e no mês passado (outubro) a R$ 14,58. Com isso o litro de açaí do tipo médio apresentou queda no mês passado (em comparação a setembro) de 4,03% e no ano (janeiro a outubro) de 18,86%. Já no balanço dos últimos 12 meses, o recuo no preço foi de 5,56%.

“Os preços do litro de açaí são diferenciados em função dos vários locais de vendas”, ressalta o Dieese. Nas feiras livres, por exemplo, o menor preço encontrado foi de R$ 8,00 e o maior R$ 12,00. Já nos supermercados, o produto foi encontrado com preços em torno de R$ 16,00.

Quanto ao açaí do tipo grosso, a pesquisa mostrou que em outubro do ano passado o valor médio era R$ 24,57. Subiu para R$ 27,43 no mês de dezembro e chegou a R$ 32,40 em janeiro deste ano. Em setembro de 2021, estava custando, em média, R$ 23,85 e, no mês passado (outubro), ficou em torno de R$ 23,17.

Com isso, o litro de açaí do tipo grosso apresentou queda de 2,88% no mês; 15,55% de janeiro a outubro e 5,71% nos últimos 12 meses. O produto foi encontrado na última semana do mês de outubro sendo comercializado entre R$ 18,00 a R$ 20,00 nas feiras livres e custando em torno de R$ 22 nos supermercados.

Mas nem todas as notícias são boas aos paraenses. “A tendência a partir de agora é de alta no preço do açaí, em função principalmente do início da entressafra do produto”, afirma o Dieese.