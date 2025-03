Davi Alcolumbre abre sessão conjunta do Congresso sobre Orçamento de 2025

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP) abriu no período da tarde desta quinta-feira, 20, a sessão legislativa conjunta para a apreciação do projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, nesta quinta-feira, 20. De acordo com o senador, foram apresentadas 7.201 emendas ao projeto.

A sessão é realizada de forma semipresencial.

Ao abri-la, Alcolumbre deu início ao período de discussões.

Pouco antes, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso aprovou o relatório final do senador Angelo Coronel (PSD-BA), de forma simbólica.