Curso superior em Tecnologia em Segurança Pública inscreve praças ativos da PM e do Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP) por meio do Instituto de Ensino de Segurança Pública (IESP), está com inscrições abertas para o curso superior em Tecnologia em Segurança Pública. A graduação será realizada na modalidade de ensino à distância, destinada, exclusivamente, à categoria de praças que estejam em atividade nas corporações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

As inscrições podem ser realizadas no site do IESP, de forma gratuita, até a próxima quarta-feira, 14, através do preenchimento de dados e anexos de documentos. Estão sendo ofertadas 200 vagas, divididas para o ingresso de 100 alunos no segundo semestre deste ano e mais 100 no primeiro semestre de 2022, totalizando, 1.720 horas/aulas em cada turma, de acordo com as orientações do Ministério da Educação (MEC). O objetivo é qualificar e capacitar os agentes da segurança pública que atuam na Capital e no interior do Estado.

O secretário de segurança pública e defesa social do Pará, Ualame Machado, ressalta que a realização do curso, promove a valorização e a qualificação profissional dos servidores. “Estamos dando mais um passo, essa que já era uma demanda antiga e que agora nós estamos colocando em ação, conforme havíamos nos planejado. Esse curso terá validade como curso superior para que as praças possam ter o direito de concluir uma formação superior e galgar outras funções dentro da sua corporação, além de pleitear novos concursos”, afirma o secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado", explicou.

“Como as avaliações serão presenciais estaremos adotando alguns polos no período de provas, para que o agente possa identificar o local mais próximo e se deslocar até a unidade para realizar a sua avaliação durante o curso, que será de dois anos podendo ser executado em até três anos, ou seja, indo de quatro a seis semestres para a conclusão", explica o Coronel Antônio Bentes, diretor do IESP.

REQUISITOS

O processo seletivo será realizado através da avaliação de um texto dissertativo argumentativo e para ingressar no curso, o candidato deve possuir o ensino médio completo ou equivalente e ser da categoria “praça” em atividade na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar.