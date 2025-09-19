Capa Jornal Amazônia
Cresce a busca por seguros de motocicletas no Pará

Levantamento da Serasa mostra aumento nas cotações em um ano e tendência entre jovens

Andreza Dias
fonte

Imagem Ilustrativa (Freepik)

Os motociclistas estão cada vez mais atentos à proteção de seus veículos. O Mapa de Seguros da Serasa mostra um aumento significativo nas cotações de seguros para motocicletas em todo o país. De acordo com o levantamento exclusivo, em agosto de 2024, 72% das cotações eram para automóvel e apenas 28% para motocicletas. Um ano depois, a diferença diminuiu significativamente: 59% das buscas foram direcionadas para automóvel e 41% para motocicletas.

No Pará, a tendência também se confirma. Em 2024, as cotações foram de 1,5% para carros e 4,7% para motos. Em 2025, os índices subiram para 1,8% e 5,5%, respectivamente. 

Seguros de motos crescem entre os mais jovens

O Serasa aponta, ainda, diferenças de perfil entre os consumidores. No Pará, a cotação de seguro de automóveis é feita 59% por homens, casados e na faixa etária entre 36 e 45 anos. Assim como mostra nos dados nacionais, o público que procura por seguro de motocicleta é solteiro e tem entre 26 e 35 anos.

A variação reflete momentos de vida distintos: enquanto consumidores mais velhos e casados tendem a priorizar a proteção da família, os mais jovens associam a motocicleta à mobilidade, independência e praticidade no dia a dia.

O estudante de direito, Herbert Ribeiro, 22 anos, assim que adquiriu sua motocicleta optou por fechar um seguro com a intenção de maior segurança tanto contra furtos quanto por questões mecânicas. “Foi útil algumas vezes porque tive alguns problemas elétricos logo no início e o seguro cobria guincho, reparo, fora da garantia da concessionária.” Apesar da experiência positiva, ele decidiu buscar outras alternativas após um ano. “Como ele estava incluso no financiamento, os juros recaiam sobre ele também e resolvi trocar por um mais em conta. A única motivação foi financeira mesmo”, conta Herbert.

Com a mesma intenção de rodar com mais segurança pelas ruas de Belém, o atendente Matheus Holanda, 23 anos, contratou um seguro no primeiro ano de uso da moto. “Assinei por 1 ano e pretendo continuar, se conseguir pagar, o valor do seguro, no caso da minha moto, até que não foi tão alto, mas é um custo a mais, tem que se apertar um pouco mais pra pagar e sim, me sinto bem mais tranquilo sabendo que eu tenho um seguro, ainda tomo os cuidados e tudo mais, mas ando bem mais tranquilo”, diz Matheus.

Diferença também aparece na renda 

A pesquisa mostra que a renda de quem busca seguros para automóveis está mais concentrada entre R$ 3.037 e R$ 4.554. Entre motociclistas, a faixa predominante é de R$ 1.519 a R$ 3.036. Outro ponto em comum é a saúde financeira: mais de 70% dos consumidores têm pontuação de crédito acima de 500 pontos no Serasa Score, considerada boa ou excelente.

Análises Regionais

Analisando os dados por região, a maior parte das cotações de seguros para automóveis ocorre no Sudeste, que concentra 67,4% do total. O resultado reflete tanto a densidade populacional quanto a presença das principais montadoras de veículos na região. Já no caso das motocicletas, a distribuição é mais equilibrada: 40,2% das cotações estão no Nordeste, seguido pelo Sudeste (32%), Norte (10,5%), Centro-Oeste (9,3%) e Sul (8%).

“Essas diferenças evidenciam o potencial de ampliar o acesso a seguros em todo o país. Com mais de 100 milhões de usuários em nossa plataforma, temos condições de democratizar a proteção financeira e ajudar mais brasileiros a manterem sua estabilidade diante de imprevistos”, finaliza Emir.

Serviço

Atualmente, os serviços de seguro estão disponíveis para todos os brasileiros com automóveis e motocicletas. Para acessar, siga o passo a passo:

1.  Faça o login no site ou aplicativo da Serasa e na página inicial clique em "serviços" e na área "seguros e assistências", clique em "seguro para seu carro e moto". Após isso, preencha dados do veículo que você pretende proteger;

2.  Adicione informações sobre o condutor ou condutores e qual local em que o veículo está localizado;

3.   Após o preenchimento de todo o questionário e validação, é possível visualizar as cotações/ofertas disponíveis para o seu veículo;

4.  Ao escolher uma oferta, o app/site redireciona para a forma de pagamento;

5.  Ao final, é possível acompanhar o status do pedido pelo app da Serasa e consultar todos os links úteis de comunicação com a seguradora.

 

