120 mil veículos emplacados: Pará lidera crescimento no mercado automotivo da Região Norte em 2025

O mercado automotivo do Pará segue em ritmo acelerado em 2025. Entre janeiro e agosto, foram emplacados 124.710 veículos zero quilômetro, um crescimento de 14,42% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados, divulgados pelo Sincodiv (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Pará e Amapá) com base em informações da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), colocam o estado acima da média nacional (6,58%) e também da Região Norte (12,76%).

Crescimento sustentado apesar da oscilação mensal

Segundo o levantamento, em agosto deste ano, foram emplacados 16.367 veículos no Pará, uma leve queda de 5,05% em comparação a julho (17.238 unidades).

No entanto, o desempenho mensal ainda representa um aumento expressivo de 17,07% em relação a agosto de 2024 (13.981 unidades), sinalizando consistência no crescimento anual.

Motocicletas puxam alta com 93,8 mil unidades

O segmento de motos é o grande destaque do mercado paraense em 2025.

Com 93.896 unidades emplacadas até agosto, houve um crescimento de 17,32% em relação ao mesmo período de 2024 (80.032 unidades). As motos representam atualmente 75,29% do total de emplacamentos no estado.

Caminhões e ônibus mostram maior salto percentual

Apesar do menor volume absoluto, o setor de caminhões e ônibus teve o maior crescimento percentual do ano: 41,13%.

Foram vendidos 2.196 veículos desse tipo até agosto, contra 1.556 no ano anterior.

Mercado de autos e comerciais leves mantém estabilidade

Os automóveis e comerciais leves registraram um crescimento mais modesto, de 4,04% em relação a 2024.

Foram 25.884 unidades vendidas até agora, frente a 24.879 no mesmo período do ano passado. O segmento mantém participação importante no mercado urbano.

Belém lidera em todos os segmentos

Belém aparece como o município com maior volume de emplacamentos em todos os segmentos: autos, comerciais leves e motos.

Ananindeua, Marabá e Parauapebas também figuram entre os principais polos de vendas, dependendo da categoria.

Híbridos e elétricos seguem tendência de alta

Mesmo com participação ainda tímida, os veículos híbridos e elétricos demonstram avanço consistente no mercado paraense.

A presença desses modelos entre os autos subiu de 7,12% em 2024 para 9,68% em 2025, indicando uma mudança gradual no perfil de consumo e maior adesão a tecnologias sustentáveis.

Dados gerais do mercado automotivo no Pará (jan-ago/2025)

Veículos zero km emplacados: 124.710 unidades

Crescimento em relação a 2024: +14,42% (2024: 108.997 unidades)

Desempenho acima da média:

Nacional: +6,58% Região Norte: +12,76%

Desempenho no mês de agosto/2025

Emplacamentos em agosto: 16.367 unidades

Variação em relação a julho/2025: -5,05% (julho: 17.238 unidades)

Variação em relação a agosto/2024: +17,07% (agosto/2024: 13.981 unidades)



Segmento de motos

Total de motos emplacadas (jan-ago/2025): 93.896 unidades

Crescimento em relação a 2024: +17,32% (2024: 80.032 unidades)

Participação no total de emplacamentos: 75,29%



Caminhões e ônibus

Vendas em 2025: 2.196 unidades

Crescimento em relação a 2024: +41,13% (2024: 1.556 unidades)

Maior crescimento percentual entre os segmentos

Autos e comerciais leves

Vendas em 2025: 25.884 unidades

Crescimento em relação a 2024: +4,04% (2024: 24.879 unidades)

Desempenho estável no mercado urbano