120 mil veículos emplacados: Pará lidera crescimento no mercado automotivo da Região Norte em 2025
Estado registra alta de 14,42% nos emplacamentos de veículos zero km entre janeiro e agosto, superando média nacional e regional.
O mercado automotivo do Pará segue em ritmo acelerado em 2025. Entre janeiro e agosto, foram emplacados 124.710 veículos zero quilômetro, um crescimento de 14,42% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados, divulgados pelo Sincodiv (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Pará e Amapá) com base em informações da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), colocam o estado acima da média nacional (6,58%) e também da Região Norte (12,76%).
Crescimento sustentado apesar da oscilação mensal
Segundo o levantamento, em agosto deste ano, foram emplacados 16.367 veículos no Pará, uma leve queda de 5,05% em comparação a julho (17.238 unidades).
No entanto, o desempenho mensal ainda representa um aumento expressivo de 17,07% em relação a agosto de 2024 (13.981 unidades), sinalizando consistência no crescimento anual.
Motocicletas puxam alta com 93,8 mil unidades
O segmento de motos é o grande destaque do mercado paraense em 2025.
Com 93.896 unidades emplacadas até agosto, houve um crescimento de 17,32% em relação ao mesmo período de 2024 (80.032 unidades). As motos representam atualmente 75,29% do total de emplacamentos no estado.
Caminhões e ônibus mostram maior salto percentual
Apesar do menor volume absoluto, o setor de caminhões e ônibus teve o maior crescimento percentual do ano: 41,13%.
Foram vendidos 2.196 veículos desse tipo até agosto, contra 1.556 no ano anterior.
Mercado de autos e comerciais leves mantém estabilidade
Os automóveis e comerciais leves registraram um crescimento mais modesto, de 4,04% em relação a 2024.
Foram 25.884 unidades vendidas até agora, frente a 24.879 no mesmo período do ano passado. O segmento mantém participação importante no mercado urbano.
Belém lidera em todos os segmentos
Belém aparece como o município com maior volume de emplacamentos em todos os segmentos: autos, comerciais leves e motos.
Ananindeua, Marabá e Parauapebas também figuram entre os principais polos de vendas, dependendo da categoria.
Híbridos e elétricos seguem tendência de alta
Mesmo com participação ainda tímida, os veículos híbridos e elétricos demonstram avanço consistente no mercado paraense.
A presença desses modelos entre os autos subiu de 7,12% em 2024 para 9,68% em 2025, indicando uma mudança gradual no perfil de consumo e maior adesão a tecnologias sustentáveis.
Dados gerais do mercado automotivo no Pará (jan-ago/2025)
-
Veículos zero km emplacados: 124.710 unidades
-
Crescimento em relação a 2024: +14,42% (2024: 108.997 unidades)
-
Desempenho acima da média:
- Nacional: +6,58%
- Região Norte: +12,76%
Desempenho no mês de agosto/2025
-
Emplacamentos em agosto: 16.367 unidades
-
Variação em relação a julho/2025: -5,05% (julho: 17.238 unidades)
-
Variação em relação a agosto/2024: +17,07% (agosto/2024: 13.981 unidades)
Segmento de motos
-
Total de motos emplacadas (jan-ago/2025): 93.896 unidades
-
Crescimento em relação a 2024: +17,32% (2024: 80.032 unidades)
-
Participação no total de emplacamentos: 75,29%
Caminhões e ônibus
-
Vendas em 2025: 2.196 unidades
-
Crescimento em relação a 2024: +41,13% (2024: 1.556 unidades)
-
Maior crescimento percentual entre os segmentos
Autos e comerciais leves
-
Vendas em 2025: 25.884 unidades
-
Crescimento em relação a 2024: +4,04% (2024: 24.879 unidades)
-
Desempenho estável no mercado urbano
