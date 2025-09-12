Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

120 mil veículos emplacados: Pará lidera crescimento no mercado automotivo da Região Norte em 2025

Estado registra alta de 14,42% nos emplacamentos de veículos zero km entre janeiro e agosto, superando média nacional e regional.

Jéssica Nascimento
fonte

Mesmo com participação ainda tímida, os veículos híbridos e elétricos demonstram avanço consistente no mercado paraense. (Foto: Freepock)

O mercado automotivo do Pará segue em ritmo acelerado em 2025. Entre janeiro e agosto, foram emplacados 124.710 veículos zero quilômetro, um crescimento de 14,42% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados, divulgados pelo Sincodiv (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Pará e Amapá) com base em informações da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), colocam o estado acima da média nacional (6,58%) e também da Região Norte (12,76%).

Crescimento sustentado apesar da oscilação mensal

Segundo o levantamento, em agosto deste ano, foram emplacados 16.367 veículos no Pará, uma leve queda de 5,05% em comparação a julho (17.238 unidades). 

No entanto, o desempenho mensal ainda representa um aumento expressivo de 17,07% em relação a agosto de 2024 (13.981 unidades), sinalizando consistência no crescimento anual.

Motocicletas puxam alta com 93,8 mil unidades

O segmento de motos é o grande destaque do mercado paraense em 2025. 

Com 93.896 unidades emplacadas até agosto, houve um crescimento de 17,32% em relação ao mesmo período de 2024 (80.032 unidades). As motos representam atualmente 75,29% do total de emplacamentos no estado.

Caminhões e ônibus mostram maior salto percentual

Apesar do menor volume absoluto, o setor de caminhões e ônibus teve o maior crescimento percentual do ano: 41,13%

Foram vendidos 2.196 veículos desse tipo até agosto, contra 1.556 no ano anterior. 

Mercado de autos e comerciais leves mantém estabilidade

Os automóveis e comerciais leves registraram um crescimento mais modesto, de 4,04% em relação a 2024

Foram 25.884 unidades vendidas até agora, frente a 24.879 no mesmo período do ano passado. O segmento mantém participação importante no mercado urbano.

Belém lidera em todos os segmentos

Belém aparece como o município com maior volume de emplacamentos em todos os segmentos: autos, comerciais leves e motos. 

Ananindeua, Marabá e Parauapebas também figuram entre os principais polos de vendas, dependendo da categoria.

Híbridos e elétricos seguem tendência de alta

Mesmo com participação ainda tímida, os veículos híbridos e elétricos demonstram avanço consistente no mercado paraense. 

A presença desses modelos entre os autos subiu de 7,12% em 2024 para 9,68% em 2025, indicando uma mudança gradual no perfil de consumo e maior adesão a tecnologias sustentáveis.

Dados gerais do mercado automotivo no Pará (jan-ago/2025)

  • Veículos zero km emplacados: 124.710 unidades

  • Crescimento em relação a 2024: +14,42% (2024: 108.997 unidades)

  • Desempenho acima da média:

  1. Nacional: +6,58%
  2. Região Norte: +12,76%

Desempenho no mês de agosto/2025

  • Emplacamentos em agosto: 16.367 unidades

  • Variação em relação a julho/2025: -5,05% (julho: 17.238 unidades)

  • Variação em relação a agosto/2024: +17,07% (agosto/2024: 13.981 unidades)
     

Segmento de motos

  • Total de motos emplacadas (jan-ago/2025): 93.896 unidades

  • Crescimento em relação a 2024: +17,32% (2024: 80.032 unidades)

  • Participação no total de emplacamentos: 75,29%
     

Caminhões e ônibus

  • Vendas em 2025: 2.196 unidades

  • Crescimento em relação a 2024: +41,13% (2024: 1.556 unidades)

  • Maior crescimento percentual entre os segmentos

Autos e comerciais leves

  • Vendas em 2025: 25.884 unidades

  • Crescimento em relação a 2024: +4,04% (2024: 24.879 unidades)

  • Desempenho estável no mercado urbano

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

veículos

vendas

vendas de veículos

emplacamento no pará
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

SETOR AUTOMOTIVO AQUECIDO

120 mil veículos emplacados: Pará lidera crescimento no mercado automotivo da Região Norte em 2025

Estado registra alta de 14,42% nos emplacamentos de veículos zero km entre janeiro e agosto, superando média nacional e regional.

12.09.25 8h00

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Previdência

Pará tem mais de 112 mil processos na fila do INSS até junho

Desempenho apresenta redução nos últimos meses e pode acelerar com programa federal

12.09.25 6h00

Habitação

Abaetetuba: 37 casas do Minha Casa, Minha Vida Rural são entregues no Pará

Unidades beneficiam famílias quilombolas da comunidade Bacuri. Abaetetuba já tem 321 moradias contratadas pelo programa

11.09.25 17h35

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

DIA NACIONAL DO AÇAÍ

Refeições com açaí movimentam até R$ 12 mil por dia em bancas do Ver-o-Peso

O prato mais tradicional do mercado atrai turistas, gera empregos e reforça a economia local

05.09.25 6h15

Economia

Semas inscreve para Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 31 vagas

Inscrições são online e gratuitas até o dia 11 de setembro

09.09.25 19h14

CONCURSO

Paraenses se preparam para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado

Especialista dá dicas de como se preparar para o exame

05.09.25 7h00

ADAPTAÇÃO

Reforma Tributária muda regras de aluguéis em 2026 e exige planejamento de proprietários; entenda

Proprietários com mais de três imóveis ou renda anual acima de R$ 240 mil serão os principais afetados, alerta especialista

03.09.25 14h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda