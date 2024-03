Cresce a busca por cestas personalizadas em Belém para o Dia da Mulher

Diferentes setores do comércio local já precisam lidar com a alta demanda e a variação dos preços devido a aproximação do Dia Internacional da Mulher. No mercado de cestas personalizadas, empreendedores explicam que precisam se organizar para atender o fluxo intenso e relatam uma alta no preço de alguns itens, o que influencia no valor do produto final. “Eu percebi um aumento significativo, tanto nos produtos que a gente utiliza, por exemplo queijo, presunto, até na questão do material como as bandejas”, destaca o empresário do segmento Ermerson Santos.

O empreendedor enfatiza que a alta inesperada ainda não está atingindo seus lucros. “Tudo teve um aumento significativo neste ano em janeiro, eu não estava esperando, mas eu ainda não repassei para os meus clientes”, pontua. Segundo ele, ainda é possível aguentar a pressão do mercado até o segundo semestre, mas já se prepara para ajustar o valor do seu produto final.

VEJA MAIS

A tentativa do empresário, garante uma variação de preços, considerando a diversidade de tamanhos e opções do produto, entre R$140 e R$360. No entanto, já especula o reajuste necessário após a alta nos preços e projeta que “aumentaria em torno de 5% a 10% para poder manter a qualidade”. Para além da sua mão de obra e tempo, o autônomo também lembra das demais despesas inclusas no processo de produção como gás, luz e internet.

Oferta e procura

A empresária Rafaela Rodrigues, trabalha com a venda de cestas a quase três anos e também se depara com a alta de preços que segundo ela, é influenciada pela demanda intensa nos períodos de pico. “Nesse período as flores praticamente duplicam de valor, e eu não gosto muito de repassar esse aumento em campanhas”, afirma. Na contramão do movimento comum, a empresária explica que durante a temporada de alta procura, mantêm os valores abaixo porque consegue adquirir seus materiais com descontos em grande quantidade.

A empreendedora também destaca que a movimentação dos preparativos para os períodos de campanhas varia de acordo com a data festiva. Segundo ela, o Dia da Mulher possui uma demanda menor de encomendas para este segmento em relação a outras como Páscoa e Dia das Mães. “O dia das mulheres é um dia que a gente consegue organizar mais rápido, enquanto que a Páscoa, a gente trabalha um mês antes e o Dia das Mães eu tô trabalhando nele desde o ano passado porque é uma campanha que requer uma quantidade muito grande e uma campanha muito maior”, explica Rodrigues.

Competitividade

Rafaela ressalta que a pandemia representou o grande impulso para o crescimento do mercado de cestas personalizadas devido ao isolamento e crescimento das entregas por delivery. “O tempo da pandemia em que as pessoas não conseguiam sair de casa pra comprar presente foi o ápice das entregas por delivery e eu comecei na pandemia”, afirma. Para a empresária, durante esse período surgiram muitos empreendedores influenciados pelo sistema de entregas, o que refletiu no maior número de opções para o segmento.

Apesar da oferta ampla de perfis especializados na venda de cestas personalizadas, a empreendedora confia no diferencial de cada serviço e defende que “existe mercado para todo mundo”. Ainda pontua que entre as razões que garantem espaço para todos os empreendedores do nicho de cestas personalizadas, “hoje as pessoas continuam querendo cada vez mais praticidade de não precisar sair da sua casa, escolher um presente no shopping ou perder todo tempo no trânsito”.