Mulheres recebem orientação jurídica e emissão de documentos neste domingo (10) pela DPE

Mulheres poderão participar, neste domingo (10), de 8h às 14h, de uma ação de cidadania alusiva ao Dia Internacional da Mulher, com direito a diversos serviços de orientação jurídica, emissão de documentos e senha para site do Governo Federal, além de roda de conversa e dinâmicas especiais. A iniciativa é da Defensoria Pública do Estado (DPE) e será na Praça Felipe Patroni, na Cidade Velha, em Belém.

Serviços

Orientação jurídica;

Emissão de 2° via de Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito;

Emissão de 2° via de CPF e Título de Eleitor;

Emissão de Carteira de Trabalho Digital;

Senha para o site http://GOV.BR ;

Roda de conversa e dinâmicas com a equipe do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero (Nugen)