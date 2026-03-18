Crédito do BNDES no Pará mais que dobra desde 2023 e alcança R$ 16,9 bilhões

O volume de crédito aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para o Pará mais que dobrou desde 2023 e já soma R$ 16,94 bilhões. O montante representa um salto de 154,4% em relação aos quatro anos da gestão anterior, quando foram liberados R$ 6,66 bilhões.

Os dados mostram avanço também na liberação efetiva dos recursos. Os desembolsos chegaram a R$ 11 bilhões no período, crescimento de 60% frente aos R$ 6,88 bilhões registrados entre 2019 e 2022.

Na prática, o crédito tem sido distribuído entre diferentes setores da economia paraense. A maior fatia ficou com infraestrutura, que concentrou R$ 8,75 bilhões, seguida por comércio e serviços (R$ 4,57 bilhões), agropecuária (R$ 2,96 bilhões) e indústria (R$ 650,3 milhões). Parte relevante desses recursos também foi destinada a micro, pequenas e médias empresas, que responderam por R$ 4,78 bilhões, alta de 74,9% na comparação com o ciclo anterior.

Em 2025, o ritmo de aprovações se manteve. Só neste ano, o estado recebeu R$ 3,45 bilhões em crédito aprovado, com destaque novamente para infraestrutura (R$ 1,18 bilhão), agropecuária (R$ 946,2 milhões), comércio e serviços (R$ 773,6 milhões) e indústria (R$ 550 milhões). O financiamento a pequenos negócios também cresceu, alcançando R$ 1,9 bilhão, 15,9% acima de 2024. Já os investimentos em inovação chamam atenção pelo salto: R$ 478,8 milhões, aumento de mais de 400% em relação ao ano anterior.

Segundo o presidente do banco, Aloizio Mercadante, os números refletem uma estratégia de ampliar o crédito e impulsionar o desenvolvimento regional. No Pará, ele destaca investimentos em obras urbanas, incluindo intervenções de macrodrenagem e urbanização em canais e áreas periféricas de Belém, além de projetos no bairro do Mangueirão.

O desempenho do estado acompanha a expansão do crédito na Região Norte. Desde 2023, o banco aprovou R$ 32,64 bilhões para os estados da região, valor 108,9% maior do que o registrado entre 2019 e 2022. Infraestrutura lidera os aportes, com R$ 14,89 bilhões, seguida por agropecuária (R$ 7,93 bilhões), comércio e serviços (R$ 7,58 bilhões) e indústria (R$ 2,24 bilhões). O crédito para micro, pequenas e médias empresas também avançou e chegou a R$ 13,29 bilhões no período.

Outro destaque regional é o avanço dos investimentos em inovação, que saltaram de R$ 15,9 milhões no ciclo anterior para R$ 1,48 bilhão entre 2023 e 2025.

Em nível nacional, o BNDES também registra crescimento. Em 2025, o banco alcançou o maior lucro recorrente de sua história, com R$ 15,2 bilhões — alta de 15,4% em relação ao ano anterior. No mesmo período, as aprovações de crédito somaram R$ 237,9 bilhões, enquanto os desembolsos atingiram R$ 169,7 bilhões, mantendo a trajetória de expansão da instituição.