Cotação do dólar hoje: qual valor do dólar nesta terça-feira (27/05)?

O dólar iniciou esta terça-feira (27) cotado a R$ 5,66 para compra, R$ 5,66 para venda e R$ 5,87 para turismo. A moeda havia iniciado a segunda-feira (26) cotada a R$ 5,65 para compra, R$ 5,65 para venda e R$ 5,87 para turismo

O que aconteceu com o dólar hoje?

A segunda-feira (26) registrou menor volume de negociações em função do feriado nos Estados Unidos. A movimentação do mercado foi influenciada pela incerteza em relação à forma de compensar a queda na arrecadação provocada pela redução do IOF sobre investimentos no exterior, assunto mencionado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ainda não há definição sobre como essa compensação será feita, se por meio da criação de novos tributos ou pela realização de cortes no Orçamento.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump postergou de junho para julho a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos oriundos da União Europeia. A previsão é que isso leve a uma redução na produção, elevação dos preços e maior foco no expressivo déficit fiscal e nos riscos relacionados às contas públicas. A partir de hoje, a liquidez nos mercados financeiros retoma sua normalidade.

Onde comprar dólar em Belém?

Comprar dólar em espécie em Belém é uma missão que passa pela busca às casas de câmbio ou bancos. Mas, atenção com as taxas. Elas variam bastante entre uma instituição e outra. Portanto, a pesquisa segue sendo fundamental para fazer uma boa compra de dólar.

A forma mais prática para encontrar uma instituição autorizada mais próxima de você é pelo aplicativo Câmbio Legal, que funciona para Android e para iOS. A ferramenta foi desenvolvida pelo Banco Central do Brasil e também abre possibilidade para que o usuário consulte o VET (Valor Efetivo Total) cobrado em cada operação.

Existe uma recomendação do Banco Central para que se evite a utilização do mercado paralelo, porque não há garantia de que a moeda estrangeira é, de fato, autêntica ou é dólar falsificado.

Dólar com IOF

Enquanto as instituições financeiras praticam suas próprias taxas, o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é sempre o mesmo valor de 1,1%.

Dólar para Real: como fazer câmbio

Existem várias ferramentas que se propõem a fazer a conversão, no entanto, a mais indicada é a do próprio Banco Central do Brasil, que pode ser acessada pela web.

O que define quantos reais são precisos para comprar um dólar é a relação entre as economias dos países. Esta conta leva em consideração alguns fatores básicos, como: turismo internacional, taxa de juros e mudanças políticas e crises no país.

Quais são os tipos do dólar?

O dólar é comercializado em três modalidades básicas no Brasil:

Dólar comercial: um dos tipos que mais oscila durante o dia, o dólar comercial é usado em transações na bolsa de valores no que diz respeito a importações e exportações.

um dos tipos que mais oscila durante o dia, o dólar comercial é usado em transações na bolsa de valores no que diz respeito a importações e exportações. Dólar turismo: muito comum entre os 'mochileiros', o dólar turismo é aquele usado por quem vai viajar e se depara com a necessidade de comprar ou vender a moeda. O preço é mais alto porque é direcionado apenas a Pessoas Físicas (CPF).

muito comum entre os 'mochileiros', o dólar turismo é aquele usado por quem vai viajar e se depara com a necessidade de comprar ou vender a moeda. O preço é mais alto porque é direcionado apenas a Pessoas Físicas (CPF). Dólar paralelo: considerado ilegal atualmente, o dólar paralelo já teve seu período na legalidade, especialmente na década de 90, quando foi criado sob a alegação de comercializar dólar a um valor abaixo do de turismo.