Cotação do dólar hoje: qual valor do dólar nesta sexta-feira (16/05)?

O dólar iniciou esta sexta-feira (16) cotado a R$ 5,67 para compra, R$ 5,67 para venda e R$ 5,89 para turismo. A moeda havia iniciado a sexta-feira (15) cotada a R$ 5,63 para compra, R$ 5,63 para venda e R$ 5,83 para turismo.

O que aconteceu com o dólar hoje?

O mercado financeiro reagiu com volatilidade na quinta-feira (15), impulsionado por rumores de um possível pacote de medidas para elevar a popularidade do presidente Lula. A especulação, interpretada como potencialmente prejudicial ao equilíbrio fiscal, pressionou o câmbio e levou o dólar a registrar alta significativa durante a tarde, após uma manhã de relativa estabilidade.

Apesar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter negado a existência de novas propostas com impacto fiscal e reforçado que as medidas em análise visam o cumprimento da meta fiscal, a sinalização não acalmou o mercado. A desconfiança em relação ao compromisso do governo com o ajuste fiscal reacendeu o chamado "ruído fiscal", expressão que voltou a circular entre analistas e investidores.

A reação do mercado também ocorreu em um contexto de indicadores positivos da economia brasileira. Dados recentes apontam bom desempenho do varejo e projeções de um Produto Interno Bruto (PIB) mais forte no primeiro trimestre. Esse cenário sustenta a perspectiva de manutenção de juros elevados por mais tempo, o que, do ponto de vista do carry trade (estratégia que aproveita o diferencial de juros entre países), vinha favorecendo o real.

Nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos do Tesouro (treasuries) recuaram após a divulgação de dados fracos da indústria e do varejo. No entanto, o movimento foi insuficiente para conter o avanço do dólar frente ao real. A incerteza fiscal no Brasil teve maior peso na decisão dos investidores.

Onde comprar dólar em Belém?

Comprar dólar em espécie em Belém é uma missão que passa pela busca às casas de câmbio ou bancos. Mas, atenção com as taxas. Elas variam bastante entre uma instituição e outra. Portanto, a pesquisa segue sendo fundamental para fazer uma boa compra de dólar.

A forma mais prática para encontrar uma instituição autorizada mais próxima de você é pelo aplicativo Câmbio Legal, que funciona para Android e para iOS. A ferramenta foi desenvolvida pelo Banco Central do Brasil e também abre possibilidade para que o usuário consulte o VET (Valor Efetivo Total) cobrado em cada operação.

Existe uma recomendação do Banco Central para que se evite a utilização do mercado paralelo, porque não há garantia de que a moeda estrangeira é, de fato, autêntica ou é dólar falsificado.

Dólar com IOF

Enquanto as instituições financeiras praticam suas próprias taxas, o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é sempre o mesmo valor de 1,1%.

Dólar para Real: como fazer câmbio

Existem várias ferramentas que se propõem a fazer a conversão, no entanto, a mais indicada é a do próprio Banco Central do Brasil, que pode ser acessada pela web.

O que define quantos reais são precisos para comprar um dólar é a relação entre as economias dos países. Esta conta leva em consideração alguns fatores básicos, como: turismo internacional, taxa de juros e mudanças políticas e crises no país.

Quais são os tipos do dólar?

O dólar é comercializado em três modalidades básicas no Brasil:

Dólar comercial: um dos tipos que mais oscila durante o dia, o dólar comercial é usado em transações na bolsa de valores no que diz respeito a importações e exportações.

um dos tipos que mais oscila durante o dia, o dólar comercial é usado em transações na bolsa de valores no que diz respeito a importações e exportações. Dólar turismo: muito comum entre os 'mochileiros', o dólar turismo é aquele usado por quem vai viajar e se depara com a necessidade de comprar ou vender a moeda. O preço é mais alto porque é direcionado apenas a Pessoas Físicas (CPF).

muito comum entre os 'mochileiros', o dólar turismo é aquele usado por quem vai viajar e se depara com a necessidade de comprar ou vender a moeda. O preço é mais alto porque é direcionado apenas a Pessoas Físicas (CPF). Dólar paralelo: considerado ilegal atualmente, o dólar paralelo já teve seu período na legalidade, especialmente na década de 90, quando foi criado sob a alegação de comercializar dólar a um valor abaixo do de turismo.