Cosanpa promove curso de auxiliar de almoxarifado em Belém; saiba como se inscrever

A Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) abre, nesta quarta-feira, 20 de abril, as inscrições para o curso gratuito de auxiliar de almoxarifado, nos bairros do Jurunas e Marco, em Belém. Ao todo, serão ofertadas 40 vagas, sendo 20 no turno da manhã e 20 no turno da tarde.

Como se inscrever?

Para se inscrever, os interessados devem comparecer às 9h, na travessa Curuzu, nº 1995, no bairro Marco, em Belém; e às 15h, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Timbiras, nº 321, no bairro do Jurunas.

Quando os cursos serão ministrados?

As aulas serão ministradas de 25 a 29 de abril, das 08h30 às 11h30, na travessa Curuzu, nº 1995, no bairro Marco, e de 14h às 17h, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Timbiras, nº 321, no bairro do Jurunas.

Quais os critérios para participar?

O curso é oferecido para moradores de Belém que têm mais de 18 anos e concluíram o ensino médio. É necessário apresentar os originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e certificado de conclusão do ensino médio.

Ações

A Cosanpa vem oferecendo cursos nas áreas onde possui obras em andamento. Em Belém, há um investimento acima de R$ 150 milhões, feito pelo Governo do Estado, para melhorar o abastecimento de água e beneficiar quase 900 mil moradores de Belém e Ananindeua.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) do Bolonha é responsável por 65% do abastecimento de água da capital paraense. Além da ETA, a obra prossegue com a construção de uma Unidade de Tratamento de Resíduos, para tratamento do material produzido na Estação e transformação em adubo, além da instalação de nova subestação elétrica e reforma da elevatória de água tratada.