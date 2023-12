Copom inicia última reunião do ano com expectativa de novo corte nos juros

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) dá início nesta terça-feira (12) à oitava e última reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. A previsão, segundo o boletim Focus, pesquisa semanal do BC com analistas de mercado, é que a taxa seja reduzida de 12,25% ao ano para 11,75% ao ano.

Se confirmada, essa será a quarta redução desde agosto, quando o BC interrompeu o ciclo de aperto monetário. Apesar das sucessivas quedas no primeiro semestre, a inflação voltou a subir na segunda metade do ano, uma variação esperada pelos economistas.

Os membros do Copom já indicavam cortes de 0,5 ponto percentual nas reuniões do segundo semestre. No comunicado do encontro de novembro, o órgão mencionou que a magnitude total do ciclo de flexibilização dependerá da evolução da dinâmica inflacionária.

Para 2024, a expectativa dos analistas é de que as reduções continuem, porém em menor intensidade, projetando que a Selic encerre o ano em 9,25%. As previsões para o final de 2025 e 2026 apontam uma Selic de 8,5% ao ano.

Na última ata, o Copom destacou a necessidade de manter uma política monetária contracionista para consolidar a convergência da inflação para a meta em 2024 e 2025, assim como a ancoragem das expectativas. O mercado projeta uma inflação de 3,93% para 2024, enquanto as previsões para 2025 e 2026 são de 3,5% para ambos os anos.