Cooperativismo: o que é e como funciona o modelo de negócio?

O modelo de negócio baseado no cooperativismo, geralmente, é focado no benefício do associado e da comunidade local, muito mais do que no lucro e no enriquecimento de grandes empresários.

Segundo o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país, o cooperativismo é a união de pessoas com interesses em comum que colaboram entre si. Nela, os cooperados são considerados "donos do negócio", dessa forma, as decisões são tomadas em assembleias.

Além do Sicredi, outra entidade focada no cooperativismo muito conhecida no Brasil é o Sicoob. Em seu site, a entidade explica que o modelo significa a colaboração entre pessoas com um interesse em comum.

História do cooperativismo

Ainda segundo o site, a ideia surgiu após a Revolução Industrial, quando a população começou a ficar insatisfeita com as altas taxas de desemprego e os baixos salários. Os trabalhadores se uniram em busca de melhores condições para o exercício das suas atividades. No entanto, foi apenas em 1844 que o termo cooperativa surgiu.

Já no Brasil, a primeira cooperativa surgiu em 1889, em Minas Gerais, e a cooperativa mais antiga e em atividade do país é do ramo financeiro. Mas, apenas em 1969, o segmento ganhou mais força e relevância com a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que assume o papel de defender este setor.

O principal objetivo do cooperativismo é equilibrar a justiça social com a prosperidade econômica e a sustentabilidade com os resultados financeiros, respeitando os interesses coletivos e as aspirações individuais.

Conheça os princípios do cooperativismo

Adesão voluntária e livre Gestão democrática Participação econômica Autonomia e independência Educação, formação e informação Intercooperação Interesse pela comunidade