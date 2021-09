Cooperativa de médicos prospecta a geração de mais de 2 mil vagas de empregos diretos em 2022

Com previsão de entrega da fase inicial ainda no primeiro semestre do próximo ano, o novo Hospital da Unimed deverá impactar diretamente na geração de emprego e renda para a população de Santarém, oeste do Estado, e gerar pelo menos dois mil postos de trabalhos, de acordo com o setor de Recursos Humanos da Unimed e da engenharia hospitalar responsável pela obra. Além das áreas de saúde, a expectativa é o aumento na geração de empregos nas áreas de tecnologia, engenharias, administração, serviços operacionais e muitas outras.

Além das oportunidades de emprego, o empreendimento contribui para o desenvolvimento da região por meio da movimentação da economia local, injetando renda, e incentivando a qualificação da mão de obra.

A coordenadora do RH da Unimed, Rosane Maia, destaca que os impactos com o início das atividades do Novo Hospital atingem muito mais categorias do que a geração de empregos diretos e indiretos. “Correspondente a grandiosidade que é o novo Hospital haverá um crescimento proporcional, ou seja, a contratação de mais fornecedores, serviços terceirizados dentre muitas outras camadas que serão atingidas positivamente após a inauguração”, explicou ela.

A Unimed Oeste do Pará, atualmente, tem uma carteira com 38.909 beneficiários ativos. Sendo 18.183 de Santarém e os 20.706 estão distribuídos por todo país, grande parte deles concentrados nos municípios do Oeste do Pará.

O gerente geral da Unimed, Carlos Eduardo Antunes, enfatiza que o empreendimento além de possibilitar muito mais estruturas para os atendimentos permite uma expansão nas especialidades disponíveis. “Santarém ainda é carente de muitas especialidades, ficando refém da capital. O novo Hospital vai permitir estruturas para que novas especialidades médicas sejam estruturadas aqui no município”, disse ele.