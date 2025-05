Cosanpa oferece até 90% de desconto para clientes com contas de água atrasadas

Clientes com contas de água em atraso têm até o dia 31 de maio para aproveitar os benefícios da campanha "Conta com a Cosanpa", que oferece descontos de até 90% e condições facilitadas de pagamento. A ação é válida para todos os consumidores atendidos pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

A negociação pode ser feita de forma simples, tanto presencialmente nas lojas da Cosanpa e nas Usinas da Paz de Marabá, Abaetetuba e Castanhal, quanto pelos canais digitais, como site, telefone e WhatsApp.

“Em 2024, fizemos mais de 11 mil acordos durante a campanha de fim de ano. Este ano, queremos ampliar esse número, por isso antecipamos a ação e expandimos os pontos de atendimento”, destaca Paulo Cavalcante, diretor de Mercado da Cosanpa.

Como negociar sua dívida com a Cosanpa?

Para regularizar sua situação, siga o passo a passo:

Consulte os débitos no site oficial da Cosanpa:

Acesse www.cosanpa.pa.gov.br

Vá até a aba “Atendimento” e clique em “Emitir a 2ª via da conta”

Com o valor em mãos, escolha um dos canais oficiais para negociação:

Chat online: www.cosanpa.pa.gov.br

www.cosanpa.pa.gov.br Telefone: 0800 0195 195

0800 0195 195 WhatsApp: (91) 3122-7194

(91) 3122-7194 Lojas físicas da Cosanpa

Usinas da Paz em Marabá, Abaetetuba e Castanhal

A Cosanpa reforça que todos os acordos devem ser realizados exclusivamente pelos canais oficiais da companhia, garantindo segurança e agilidade na negociação.

“É fundamental que o cliente utilize os meios oficiais para evitar fraudes. Nossos canais oferecem atendimento confiável e todas as informações sobre a campanha e demais serviços”, finaliza Cavalcante.