VÍDEO: gasolina sem imposto gera fila quilométrica em Belém; veja

Uma fila enorme de veículos está formada em um posto de combustíveis de Belém, que neste sábado (22) comercializa gasolina sem tributos, dentro da programação do Feirão do Imposto. Os consumidores tentam aproveitar os descontos. Veja:

O estabelecimento oferta gasolina comum com isenção de 40% do imposto por litro. Serão oferecidos 3 mil litros do combustível, limitado até 20 litros por veículo (proibido vasilhames). De R$ 5,799 o litro, a gasolina comum será vendida por R$ 3,499. Ao todo, 150 senhas serão distribuídas.

Leia mais:

Posto de Belém comercializa gasolina sem imposto neste sábado (22); veja

Para o presidente do Conselho de Jovens Empresários do Pará (Conjove), João Marcelo Santos, o Feirão busca, entre outros objetivos, sugerir ao poder público pautar melhorias acerca da alta carga tributária paga pela população. “Entendemos que uma carga tributária mais justa e eficiente é melhor para todos, pois mesmo com a diminuição das taxas, o governo dará condições para a economia girar e para o empresário fazer suas vendas. Acaba sendo bom para o empresariado, para o poder público e para o consumidor”.

Capitaneado pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), o Feirão do Imposto é realizado em 24 estados e mais de 140 cidades do Brasil. Em Belém, o evento chegou a sua 18ª edição e vai até este domingo (23). Todos os shopping centers estão participando, assim como lojas de rua, restaurantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e lojas de material de construção durante os dois dias do final de semana.