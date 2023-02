Consumidores correm aos postos de Belém nesta terça-feira (28), para garantir gasolina mais barata

O almoxarife Renan Ferreira, de 32 anos, mora em Ananindeua e trabalha em Belém. Todos os dias, ele precisa percorrer 16 quilômetros para ir de casa ao trabalho e vice-versa. No ano passado, no auge dos preços dos combustíveis, decidiu trocar uma moto “potente” por uma mais modesta, que consome menos gasolina. Hoje, ele gasta cerca de R$ 20 para encher o tanque do modelo, mas teme que o aumento nos preços dos combustíveis - anunciado pelo governo federal na tarde desta terça-feira, 28 - represente uma nova escalada nesses custos. “Por enquanto, ainda está tranquilo. Vim logo encher o tanque antes que o reajuste seja efetivado, mas espero que pare por aí”, disse, enquanto abastecia em um posto localizado na avenida Júlio César, onde o preço do litro de gasolina ainda estava custando R$ 4,89 no início da noite desta terça.

“Provavelmente, o aumento só chegará às bombas amanhã. Hoje, muita gente veio logo abastecer para garantir um preço melhor. Vejo muitos angustiados ao saber do aumento. Todo mundo pensa que o litro pode voltar àqueles preços de sete, oito reais”, relatou o gerente de um outro posto de gasolina localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, que preferiu não se identificar.

Um pouco antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia anunciado em entrevista coletiva que a reoneração será de R$ 0,47 para a gasolina e R$ 0,02 para o etanol, o que representa uma reposição parcial dos impostos federais, válida por pelo menos quatro meses. O diesel permanece desonerado até dezembro deste ano.

Já na manhã desta terça-feira, 28, a Petrobras havia informado que reduziria o preço médio da gasolina vendida às refinarias em 3,93% (cerca de R$ 0,13) e o do diesel em 1,95% (R$ 0,08), uma forma de manter o preço dos produtos alinhados aos que são praticados no mercado internacional e de minimizar o impacto da volta da oneração dos combustíveis. Com isso, o impacto final a ser sentido pelo consumidor deverá ficar em torno de R$ 0,34 para a gasolina.

Esperado

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Estado do Pará (Sindicombustíveis-Pará) comunicou, por meio de nota, que a situação da reoneração dos combustíveis já era esperada, mas que não pode fazer uma previsão de como, ao final, ficarão os preços nas bombas de combustíveis. “É vedado por lei ao Sindicato fazer previsão e divulgação de preços. Além disso, existem inúmeros outros fatores que influenciam no preço. A precificação e seu momento dependem da análise de cada empresa. Fato é que a partir de 28/02 os pedidos faturados irão contar com a integralidade dos impostos federais. Além disto, lembramos que o Estado do Pará - através da Lei 9.755/22, publicada em 16/12/2022, majorou a alíquota geral do ICMS de 17% para 19%, cujos efeitos terão início em 16/03/2023. Também houve elevação da base de cálculo do ICMS pelo Estado do Pará, a produzir efeitos a partir de 01/03/2023”, detalhou a nota.

Arrecadação

Segundo o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon-PA/AP), Sérgio Melo, a Medida Provisória 1.157 de 2023 determinava que a isenção do PIS/Pasep e Cofins sobre a gasolina e o etanol terminaria neste dia 28 de fevereiro. “A reoneração da gasolina e do etanol visa à melhora da arrecadação do governo federal, já que no início do ano estava previsto um déficit de aproximadamente R$ 200 bilhões. Ao mesmo tempo em que os impostos sobre a gasolina voltam, a Petrobrás anunciou uma diminuição no preço da gasolina de R$ 0,13 e do diesel em R$ 0,08 nas refinarias, buscando a convergência com preços do mercado internacional. Na prática, a diminuição do preço da gasolina pela Petrobrás deve amortecer em parte o impacto da volta da cobrança de Pis/Pasep e Cofins sobre os combustíveis, mas ainda assim, o consumidor deve perceber no bolso a diferença”, frisou.

Na tarde desta terça-feira, nos postos de Belém, ainda era possível encontrar o litro da gasolina variando entre R$ 4,60 e R$ 4,99. A expectativa é de que os novos valores comecem a ser cobrados a partir desta quarta-feira, 1⁰. “Com certeza, com esses reajustes anunciados, não teremos preço do litro de gasolina a menos de R$ 5 nas bombas, como ainda acontece hoje”, disse o gerente de posto, Paulo Figueiredo.

Confira os principais números dos combustíveis no País

- O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou reoneração de R$ 0,47 para gasolina e R$ 0,02 para o etanol;

- A medida visa ajudar a sanar o déficit fiscal brasileiro, arrecadando cerca de R$ 28,9 bilhões,

- Ao mesmo tempo em que volta a cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, a Petrobras anunciou redução de R$ 0,13 por litro de gasolina e de R$ 0,08 por litro do diesel vendidos às refinarias;

- Com as duas medidas, o reajuste a ser sentido no bolso do consumidor deverá ser de R$ 0,34 por litro de gasolina.